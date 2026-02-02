ＰＧＭが伊藤 愛華選手、岩永 杏奈選手、岩永 梨花選手とスポンサーシップ契約を締結

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、2月1日より新たに伊藤 愛華選手、岩永 杏奈選手、岩永 梨花選手とスポンサーシップ契約を締結しました。



伊藤 愛華選手は、現役高校生ながら2025年ＪＬＰＧＡプロテストをトップで合格。さらに、その年の12月に開催されたクオリファイングトーナメントでも16位の好成績を収め、2026年度ＪＬＰＧＡツアーにおける第1回目のリランキングまでの出場資格を獲得したことで、来季の活躍が期待されます。





岩永 杏奈選手、梨花選手は、姉妹でＰＧＭが特別協賛している「ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」に出場しており、2025年7月には日本代表として「世界ジュニアゴルフ選手権」に出場し姉妹で優勝しています。また、岩永 杏奈選手は茨木国際ゴルフ倶楽部（ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ）で開催された2025年のステップ・アップ・ツアー「明治安田レディスオープンゴルフトーナメント」でプロの試合における初優勝を飾り、アマチュアとしては史上8人目の快挙を成し遂げました。なお、ＰＧＭでは初のアマチュア選手とのスポンサーシップ契約となります。今後、伊藤 愛華選手、岩永 杏奈選手、梨花選手は「ＰＧＭ」のロゴが入ったウェアを着用し、2026年度の試合に参戦します。ＰＧＭは、3名の選手に全国で保有・運営するゴルフ場を練習の場として無償提供することで、プロゴルファー、選手としての活動を全面的にサポートしてまいります。ＰＧＭスポンサーシップ契約は、伊藤 愛華選手、岩永 杏奈選手、梨花選手と契約したことで、合計22名となりました。■ＰＧＭスポンサーシップ契約（敬称略）宮里 聖志、宮里 優作、内藤 雄士、井上 透、大槻 智春、蟬川 泰果、杉浦 悠太、嘉数 光倫、大堀 裕次郎、塩見 好輝、日高 将史、笠 りつ子、柏原 明日架、小倉 彩愛、清本 美波、小倉 ひまわり、政田 夢乃、荒川 侑奈、菊地 彩香、伊藤 愛華、岩永 杏奈、岩永 梨花

■伊藤 愛華選手 コメント

ジュニアの頃から緑の甲子園などでなじみ深いＰＧＭ様にスポンサーをしていただけることになり、大変感謝しております。ルーキーイヤーでの初優勝を目標に、ＰＧＭ様とともにＪＬＰＧＡツアーを戦っていきたいと思います！



プロフィール

ジュニアゴルファーとして活躍し、埼玉栄高等学校では主将を務める。2025年ＪＬＰＧＡプロテストに初受験でトップ合格を果たす。さらに、12月に開催されたクオリファイングトーナメントでも16位の好成績を収め、2026年度ＪＬＰＧＡツアーにおける第1回目のリランキングまでの出場資格を獲得。次世代を担う期待の新星として注目を集める。



応援ページ

https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ito/

■岩永 杏奈選手 コメント

全国各地でゴルフ場を運営しているＰＧＭ様にスポンサーをしていただけることになり大変感謝しております。ＰＧＭ様とは、世界ジュニア日本代表として世界に挑戦する機会を与えていただいたご縁もあり、一緒に歩んでいけることを楽しみにしています。目標とするＪＬＰＧＡプロテスト合格のために、日本全国にゴルフ場を展開されているＰＧＭ様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上の努力で精進していきます。皆様、応援よろしくお願いいたします。



プロフィール

5歳からゴルフを始め、「日本ジュニアゴルフ選手権」優勝など輝かしい実績を残す。2025年7月には「世界ジュニアゴルフ選手権」15～18歳の部で優勝。13～14歳の部で優勝した妹：梨花と共に、ＰＧＭがサポートする日本代表選手団として史上初となる「姉妹優勝」の快挙を成し遂げた。同年11月には、ＪＬＰＧＡステップ・アップ・ツアー「明治安田レディスオープンゴルフトーナメント」にて、史上8人目のアマチュア優勝を飾る。今後は、プロテスト合格を目指し、ＪＬＰＧＡツアーで活躍はもとより、将来的に米ツアーで活躍できる選手になることを目標に、日々練習を重ねている。



応援ページ

https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/iwanaga_a/

■岩永 梨花選手 コメント

姉の杏奈と同じタイミングで一緒にスポンサーをしていただけることとなり、大変感謝しております。ＰＧＭ様がサポートしている世界ジュニアで、日本代表として姉妹同時に世界一になれたのもその機会を作っていただいたおかげです。まだ中学生のためプロテスト受験まで先は長いですが、さらなる上達のためにＰＧＭ様のゴルフ場を利用させていただき、これまで以上に頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします。



プロフィール

4歳からゴルフを始め、2025年7月に開催された世界ジュニアゴルフ選手権で優勝し、15～18歳の部で優勝した姉：杏奈とともに、ＰＧＭがサポートする日本代表選手団として初めての「姉妹優勝」を果たすと、8月に開催された日本ジュニアでも優勝。さらに、同年10月には、ＪＬＰＧＡステップ・アップ・ツアー「ＥＣＣレディス ゴルフトーナメント」にて、8位タイに入りローアマチュアを獲得。翌月に開催されたＪＬＰＧＡレギュラーツアー・大王製紙エリエールレディスオープンにおいても予選を通過するなど、将来を嘱望される選手。



応援ページ

https://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/iwanaga_r/