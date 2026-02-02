株式会社エンジニアのミカタ、2026年度「ベストベンチャー100」に選出

株式会社エンジニアのミカタ



2026年度のベストベンチャー100選出にあたっては、株式会社LIFULL 代表取締役会長 井上 高志 氏、エン・ジャパン株式会社 代表取締役会長 越智 通勝 氏らによる厳正な審査が行われ、厳しい基準をクリアした企業のみが名を連ねています。

【私たちの思い】

単なる年収UPではなく生涯所得1億円UPを実現する。

多くのSES会社が年収UPを標榜していますが、弊社では単にその会社に所属しているときだけ年収が上がるのではなく、そのエンジニアの生涯所得が増加することを最重要視しています。

弊社に入社するタイミングで、大幅な年収UPを実現させるのは勿論ですが、入社タイミングで年収が200万円UPし、その後5年間でスキルアップを実現し、更に200万円年収がUPする体制を構築しています。400万×25年間勤続すれば、生涯所得で1億円他社よりも増える計算となります。

また、弊社よりもより年収の高い会社への転職を応援しています。

勿論経営的には長く居続けて頂ける方がいいのですが、弊社のミッションである「日本のITエンジニアの待遇を改善する、真のエンジニアのミカタになる」と矛盾する行動を取りません。

【株式会社エンジニアのミカタ 代表取締役 田代正義 コメント】

全てのエンジニア様に、満足のいくSESを。

「低い給与」「月１００時間を超える残業」「過重労働の結果精神を病む」。過去に私自身がエンジニアとして就職しようとしたとき、エンジニアである父が語った言葉です。

“IT産業が日本経済を成長させるエンジンになる“”情報革命が世界を変えていく”、そういう時代にも関わらず、日本のITエンジニアの待遇は世界と比較して非常に低い。この状況に私は愕然としました。そして、この一件は、私がSES事業を開始するきっかけとなりました。

AI/DX化の進展によりエンジニア不足が社会問題となる中、SES業界は重要なエンジニアリングリソースとして認知されています。しかし、年功序列による給与体系、多重下請け構造、不十分なキャリアサポートなど、業界には多くの課題が残されています。

エンジニアのミカタは、これらの課題を解決し、以下の3つの価値を提供します。

・還元率83％、単価連動型の給与体系

・ビッグデータとAIによる最適な案件マッチング

・経験豊富な営業と先輩エンジニアによる手厚いサポート

エンジニアを、モノや単なる数字としてしかみなしていない会社が多い中で、私たちは、エンジニアを一人の人間としてリスペクトする。そんな“当たり前のことを当たり前にやる”ということを重要視し、エンジニアの皆様の一番の味方であり続けます。

【採用ページ】

https://engineer-mikata.com/jobdescription/

【株式会社エンジニアのミカタについて】

設立年月日：2020年5月29日

資本金：2億円

東京事業所：東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル24F

事業内容：SES事業、ITコンサルティング、ソフトウェア受託開発事業

URL：https://engineer-mikata.com/company/profile/

【ベストベンチャー100_紹介ページ】

https://best100.v-tsushin.jp/company/anv/

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、『ベンチャー通信』を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。