株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、急速に進化する生成AI技術を事業成長へ確実につなげるため、AI人材育成を目的とした育成プロジェクトを開始することをお知らせします。

本取り組みにより、AI技術を業務や業務システム開発に適切に取り入れる人材を育成し、お客さまに対する提案力およびサービス品質の向上を図るとともに、実践的なシステム開発力の強化を目指してまいります。

1. 背景

近年、生成AIの進化により、システム開発や業務効率化、データ活用の高度化など、企業に求められるITサービスの在り方は大きく変化しています。特に、業務システム開発においては、要件定義から設計・開発・テスト・運用に至る各工程で、生成AIを活用した生産性向上や品質向上の可能性が広がっています。

こうした環境の中、生成AIを単なるツールとして利用するだけでなく、業務プロセスそのものや業務システムに組み込み、実践的に活用できる人材の育成が重要となっています。

当社では、これまで培ってきた業務知見・システム開発力を基盤に、生成AIを活用した高付加価値な業務システム開発およびサービス提供を実現するため、AI人材の育成を継続的に推進しています。

2. 生成AI人材育成に向けた施策内容

生成AI人材育成計画の初期施策として、当社では以下の取り組みを実施しています。

● 生成AIをテーマとした社内勉強会の開催

OpenAI、ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilotなどの生成AI・AIプラットフォームを対象に、基本機能の理解から、業務効率化や業務システム開発への活用方法、システム開発工程におけるユースケース検討までを取り上げた社内勉強会を開催しています。

業務要件整理の支援、設計支援、コード生成、テストケース作成、運用支援といった、業務システム開発に直結する活用例についても知見を共有しています。

● 先端技術に関する知識習得の促進

「MCP（Model Context Protocol）」など、生成AIと業務データ、業務システム、外部ツールを連携させるための技術に関する勉強会を実施し、業務システムに生成AIを組み込むための技術的理解を深めています。

これにより、生成AI単体の利用にとどまらず、既存の業務システムや新規システム開発への応用を見据えた知識習得を促進しています。

● 資格奨励金制度の強化

生成AI・AI・クラウド・データ活用関連資格を対象とした資格奨励金制度を強化し、業務および業務システム開発に活用できる技術スキルの習得を後押ししています。

● 有償ライセンスの配布

生成AI関連の有償ライセンスを一部社員に配布し、日常業務だけでなく、業務システム開発の検証やPoC（概念実証）環境においても生成AIを活用できる環境を整備しています。

3. 今後の展開

当社では、今回開始した初期施策を起点として、生成AI人材育成に向けた取り組みを段階的かつ継続的に推進していく方針です。

今後は、社内勉強会を通じて得られた知見や、生成AI関連ツールの利用状況、業務および業務システム開発への適用事例などを蓄積・分析し、勉強会内容や学習テーマの見直し・高度化を図っていきます。 あわせて、部門や業務内容、システム開発工程に応じた生成AIの活用方法について検討を進め、実務に即した形での活用促進を目指します。

また、資格奨励金制度や有償ライセンス配布といった支援施策についても、利用状況や学習効果を踏まえながら、対象範囲や運用方法の検討・改善を行っていく予定です。これにより、社員が主体的に生成AIスキルを業務および業務システム開発に活かせる環境の整備を継続していきます。

さらに、生成AIと業務システムや外部ツールを連携させる技術や、業務システム開発における安全性・品質・運用面の検討についても段階的に進め、将来的な業務効率化や新たな業務システムサービスの提供につなげていきます。

当社は、生成AIに関する技術動向を継続的に注視しながら、人材育成と業務・業務システム開発の両面から取り組みを積み重ねることで、より質の高いシステム開発サービスの提供とお客さまの課題解決に貢献してまいります。

4. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com