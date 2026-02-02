GENDAがグループ内再編を実施～ナイトタイム エンターテイメント市場における事業加速に向け「GiGO EDGE」を始動～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ内再編についてお知らせします。当社のグループ企業である株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「GENDA GiGO Entertainment」）が展開するポーカー、ビリヤード、シーシャと、同じくグループ企業である株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範）が展開するダーツを株式会社GiGO EDGE（以下、GiGO EDGE）に集約いたします。なお、GiGO EDGEは当社のグループ企業でシーシャを営む株式会社FELLGAINの社名を変更したものです。

GiGO EDGEは、当社グループが展開するポーカー・ビリヤード・シーシャ・ダーツといった「ナイトタイム エンターテイメント」事業を集約し、夜の時間帯における体験価値の向上を主眼に、多角的な展開いたします。実店舗の運営に加え、メーカー機能やEC事業も内包し、オンライン・オフラインの両面からナイトタイム エンターテイメント体験をワンストップで提供します。

近年、ナイトタイム エンターテイメント市場においては、安心して集い、体験を共有し、時間そのものを楽しめる空間へのニーズが高まっています。今回の事業再編により、運営体制の効率化と専門ノウハウの共有を加速させ、市場環境に即した迅速な意思決定が可能となります。

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のため、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■GiGO EDGE会社概要

会社名：株式会社GiGO EDGE

代表者：代表取締役社⾧ 杉原 壮平

設立：2018年6月（社名変更：2026年2月）

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 17F

Webサイト： https://edge.gigo.co.jp/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir