物流DXを推進するアセンド、取締役会設置会社に移行

アセンド株式会社

物流DXを推進する、アセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下瑞貴、以下「当社」）は、2026年1月28日開催の臨時株主総会において承認を得て、取締役会設置会社へ移行しましたことをお知らせいたします。

取締役会設置会社移行の背景と目的

当社は、ミッションとして掲げる「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える。」の実現に向け、さらなる事業拡大とこれを支えるコーポレート・ガバナンスの高度化を目指しております。

この度、多角的な視点を経営に取り入れ、議論の質をより一層上げると共に、適正な監督体制と透明性の高い意思決定プロセスを構築すべく、取締役会設置会社への移行および社外役員の選任を決定いたしました。

豊富な経験と専門的な知見を持つ社外役員を迎え入れることで、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

新経営体制

2026年1月28日付の役員体制は以下の通りとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71415/table/93_1_7cd32570a1161e142fd78ea316a67e1b.jpg?v=202602020551 ]

新任社外役員の略歴およびコメント

社外取締役 湯浅エムレ秀和氏

〈就任コメント〉

2023年のシリーズA以降、アセンドは株主との間で極めて強度の高い議論を重ね、経営基盤を磨いてきました。2025年のシリーズBを経て、事業ステージの進展に合わせ、ガバナンス体制をより強固なものにすべく取締役会設置会社へと移行します。

今後は主力事業「ロジックス」に加え、新規事業やM&Aなど事業展開が多角化・複雑化していくうえ、株主の多様化が進む中でより多くのステークホルダーへの責任を果たすことが求められます。今まで蓄積してきたアセットを守りつつ、果敢に攻め続けられるよう、規律と挑戦を両立させながら「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」というミッションの実現に向けて事業を加速させていくことを期待しています。

〈略歴〉

グロービス・キャピタル・パートナーズ（GCP）ジェネラルパートナー。主に産業変革（デジタルトランスフォーメーション）を目指す国内ITスタートアップへ Series Pre-A/A 前後から投資し、ハンズオン支援をしながら伴走。ハーバードビジネススクール卒（MBA）。

社外監査役：菅野百合 氏

〈就任コメント〉

少子高齢化・人手不足の厳しい現状のなかで、インフラとしての物流を真っ直ぐ誠実に支えようとする経営陣の姿勢に賛同いたしました。

物流事業は労働集約型ですので、人事労務の専門家である自分の経験・知見を生かし、会社をサポートしていきたいと考えています。

〈略歴〉

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー。M&A・労務・事業再生の3分野にまたがる幅広い経験を有し、これらが相互に関連する複雑な案件や、クロスボーダー案件を強みとする。人事労務のスペシャリストとして、働き方改革に伴う人事制度改革や、DE&I推進にも精通する。スタートアップを含む社外役員実績も多数持つ。

代表取締役 日下瑞貴より

当社はシリーズBを迎え、複雑性の高い物流産業の課題に正面から向き合い、産業変革を実現するために、事業の多角化を志向するVertical Conglomerate戦略を掲げました。物流産業に特化して複合的な事業体を経営していくにあたり、コーポレートガバナンスを高度化し、会社全体を次のフェーズに進めるために、取締役会設置会社への移行、並びに素晴らしい経験と知見を持った役員にご就任いただきました。

引き続き強度の高い議論を継続し、ご就任いただいたお二方にもご知見をいただきながら、経済の血脈である物流産業の変革に向き合い、ミッションの実現に向けて一丸となって邁進してまいります。

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現」を志向し車両台数規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXができる運送管理システム「ロジックス」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。

2025年11月には、シリーズBラウンドで11億円の資金調達を実施し、累計調達額は18億円に到達。「ロジックス」を起点としながら、運送事業者・荷主企業・協力会社を横断してつなぐ新たな物流ネットワーク基盤の構築、サプライチェーン全体の変革を見据えた新規事業展開を目指す。



・シリーズB特設サイト：https://series-b.ascendlogi.co.jp/

・公式note：https://note.ascendlogi.co.jp/

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役社長 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：14億2,389万円（資本準備金等含む）

社員数：43名 ※2026年1月時点

事業内容：運送管理システム ロジックス（LogiX）開発・提供、物流コンサルティングサービス

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

ロジックス製品説明ページ： https://logix.ascendlogi.co.jp/