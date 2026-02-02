【建設業界のモデルケースへ】信和興業(株)「第12回ホワイト企業大賞」にて特別賞『感謝と利他の実践経営賞』を受賞！10年間 離職率0%を実現する「心・体・財」の三位一体経営を評価

信和興業株式会社特別賞 受賞の様子

信和興業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大渕 能愛）は、2026年2月1日（日）に開催された「第12回ホワイト企業大賞」表彰式において、特別賞である『感謝と利他の実践経営賞』を受賞いたしました。

「日本一、社員とその家族が幸せな会社」 をビジョンに掲げ、「心・体・財」の調和を重視した独自のウェルビーイング経営が、社員の幸福度向上のみならず、13期連続増収、16年連続増益や離職率0%（直近10年） という企業成長に直結している点を評価されました。

■ 「ホワイト企業大賞」と受賞の背景

「ホワイト企業大賞」は、単に法令遵守や福利厚生が整っているだけでなく、「社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にしている企業」を定義し、進化し続ける企業を表彰する制度です。

ホワイト企業大賞について(https://whitecompany.jp/)

会場の様子

今回、当社が受賞した「感謝と利他の実践経営賞」は、以下の授賞理由にある通り、当社の経営の根幹にある哲学が評価されたものです。

【授賞理由】

「貴社は、心・体・財の調和を基盤とした経営を貫き、社員と家族の幸せを支える組織づくりを進めてこられました。その根底にある感謝と利他の姿勢は社内外の信頼を育み、企業としての成長を支えています。ここにその歩みを讃え、表彰します。」

■ 受賞の要因：「心・体・財」を満たす具体的な取り組み

信和興業では、幸せの定義を「心（精神的充足）」「体（健康）」「財（経済的安定）」の3要素が満たされた状態と定義し 、独自の施策を展開しています。

1. 【心】感謝と透明性の文化

経営の見える化： 過去10年以上の決算内容を全社員に完全開示し、経営への参画意識と信頼関係を構築しています 。

感謝を行動に： 「選んでいただきありがとうございます」という感謝を行動で示すことを徹底 。親孝行旅行応援制度や、家族へ感謝の手紙を書く機会などを通じ、感謝の心を育む文化を醸成しています。

2. 【体】健康経営の徹底

予防医療への投資： 健康診断での精密検査（MRI、胃カメラ等）の費用を会社が全額負担 。

食と運動の支援： グルテンフリー・無添加のカレー無料提供 や、社内トレーニングルーム、酸素BOXの設置により、身体的な健康をサポートしています 。

3. 【財】経済的な安心と豊かさ

利益の還元： 業界水準を上回る年収（2025年度 直接部門の平均年収802万円） や、利益の20%を還元する決算賞与制度 を導入。

将来への安心： 全額会社負担の退職金制度や、万が一の際の死亡退職金制度を整備し、社員とその家族の生活を守ります。

■ なぜ今、弱電工事会社が「感謝と利他」を掲げるのか

AIの進化やVUCA（予測不能な時代）の到来により、論理的処理や効率性はAIが担う時代となりました。しかし、建設現場における複雑な調整や、お客様・協力会社様との信頼関係構築といった「人間力」が問われる領域は、AIには代替できません。

特に弱電設備工事は、多くの人との連携が不可欠なブルーカラーの現場です。だからこそ、当社は「人は与えると幸せを感じる（GIVER）」 という考えに基づき、社員がまず幸せを感じ、その溢れたエネルギーで顧客や社会に貢献する「感謝と利他」の循環を目指しており、これからの時代に選ばれる企業の条件であると確信しています。

■ 今後の展望：幸せの連鎖を社外へ

今回の受賞を通過点とし、今後は自社内だけでなく、社員のご家族、協力会社様、お取引先様など、関わるすべての方々へ「幸せ」を広げていく経営を目指します。 「見える報酬（給与・福利厚生）」と「見えない報酬（働きがい・感謝・成長）」の両輪をさらに高め、「幸せに働くなら信和」と言われる未来の実現に向けて邁進してまいります。



【会社概要】

会社名： 信和興業株式会社

代表者： 代表取締役 大渕 能愛

所在地： 東京都新宿区（本社）

設立： 1972年

事業内容： インターホン設備、防犯カメラ、電気錠、集合ポスト等のリニューアル工事および新築弱電工事

URL： https://www.shinwa-kk.jp

【本件に関するお問い合わせ先】信和興業株式会社 経営企画 宗近

03-3371-6327