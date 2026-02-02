『ライブコマースのインフラ化』を目指すCellest、社会課題解決に向けた2025年の取り組みを公開

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下当社）は、2025年に実施した社会貢献活動について、取り組み実績をまとめて公開いたします。

当社は、『ライブコマースのインフラ化』をビジョンに掲げ、ライブコマースを“特別な購買体験”ではなく、「いつでも、誰でも、気軽に参加できる社会の仕組み」として広げていくことを目指しています。

2025年はこの考え方を具体的な取り組みとして形にする年と位置づけ、ライブ配信の視聴回数に応じた寄付施策や、フードロス削減を目的とした配信企画・イベント協賛など、ライブコマースと社会課題解決を結びつけた複数の取り組みを実施しました。

■2025年に実施した主な社会貢献活動（実績）

（1）視聴回数連動型寄付（動物福祉支援）

2025年8月に、27時間ノンストップでライブコマース配信を行う『27チャレ -27時間ライブコマースチャレンジ-』を実施しました。視聴回数1回につき1円を寄付する仕組みを導入し、公益財団法人どうぶつ基金へ寄付いたしました。

本取り組みでは、総額239,820円を寄付。視聴者が配信を楽しみながら自然に社会貢献に参加できる形を実現しました。

（2）フードロス削減を目的としたイベント協賛（ハロウィンイベント）

2025年11月、大阪府守口市で開催された『守口ハロウィンイベント（主催：フレンチワインバーunsoleil、株式会社NIKA）』に協賛企業として参加しました。

ライブコマースで販売しているお菓子の一部より、計2,480点を寄付し、フードロス削減と地域イベント支援の双方につながる取り組みとなりました。

（3）視聴回数連動型寄付（難病の子どもとその家族への支援）

2025年11月、ブラックフライデー期間に合わせて『ブラックフライデー 90時間連続配信チャレンジ』を実施しました。

視聴回数1回につき1円を寄付する仕組みを導入し、公益社団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」へ総額970,858円を寄付いたしました。

多くの視聴者の協力により、大きな支援につなげることができました。

寄付金は難病児とそのご家族の希望や活力を見出す手助けに活用されています。

（4）食品ロス削減に向けた企画『もったいない配信』の開始

2025年12月より、賞味期限が60日以内の商品を全品10％OFFで販売する配信企画『もったいない配信』を開始しました。1月14日（金）までに計5回『もったいない配信』を実施し、販売点数911点を販売。食品ロス削減に向けた行動を視聴者とともに生み出しています。

これらの取り組みはいずれも、社会貢献を目的とした特別な施策として切り離されたものではなく、ライブコマースという日常的な事業活動の中で企画・実施されたものです。

視聴する、購入する、といった行動そのものが社会との接点となる設計により、視聴者が気負うことなく社会課題に関わる機会を生み出してきました。

今後も当社は、『ライブコマースのインフラ化』を目指し、視聴者・パートナー企業・支援先とともに、事業成長と社会的価値創出の両立を目指してまいります。

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab