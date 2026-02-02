15秒で髪を乾かす新概念のドライヤー開発やアイスブレイクに特化したおもちゃ制作などGARAGE Program第103期の4プロジェクトが100BANCHに入居

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」は、アクセラレーションプログラム「GARAGE Program」の第103期採択プロジェクトを決定。2026年2月に4プロジェクトが入居しました。

GARAGE Programは、これからの100年をつくる若きリーダーのプロジェクトとその社会実験を推進するアクセラレーションプログラムです。未来を追求する35歳未満の若者たちに、活動場所とメンターによるサポートを提供。採択プロジェクトは3カ月間、このプログラムを活用しながら、未来に向けたそれぞれの実験に取り組んでいきます。第103期のプロジェクトの詳細は以下の通りです。

Dry Fun

髪を15秒で乾かす！技術が生む小さなHAPPYを、社会にあまねく広げたい。

「15秒で髪を乾かす」という不可能を可能にすることを目指すプロジェクトです。

「あー面倒くさい。」疲れ切った体で15分も髪を乾かす時間は、苦痛です。この日常の壁を壊すべく、私たちは「15秒で髪を乾かす」という常識外れの挑戦を続けています。実験で見出した可能性を形にするため、現在は最適な構造を模索し続けている真っ最中です。単なる時短ではなく、辛さを感動へ、日常を笑顔に変える。不可能を可能にするこの挑戦を通じて、世界中に驚きと、心からの笑顔を届けたいと考えています。

https://100banch.com/projects/dry-fun

be♭

人と人の間にある「アイス」を溶かし、仲良くなれる世界を探究する研究所

「楽しい」でもっと仲良くなれる世界を目指すプロジェクトです。

デジタル技術が発達する中で、私たちはかつてないほどつながりやすくなりました。ですが、その中で生まれているコミュニケーションは、本当に豊かになったでしょうか。いまだに残る気まずさや、あと一歩踏み込めないもどかしさ。それらは全て、人と人との間にある「アイス」が原因です。私たち「be♭」は、アイスブレイクのおもちゃ「MelTOYシリーズ」や展示・イベントを通じて、「楽しく」さまざまなアイスを溶かし、もっと仲良くなれる世界をつくります。

https://100banch.com/projects/beflat

POTƐNTIA.

廃棄率90%！？ 未活用のカシュ―アップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

「カシュ―アップルを通じて、誇りが育つ瞬間を、関わるすべての人に届けること」を目指すプロジェクトです。

ガーナの主要な産業の一つであるカシューナッツ。その一つひとつに必ず実るカシュ―アップルは、栄養価が高いにもかかわらず、約90％が未活用のまま廃棄されています。本プロジェクトでは、このカシュ―アップルを現地で常温保存可能なジュースに加工し、スムージーやドリンクの素材として展開します。これにより、農家には第二の収入源と、自分が育てたものが誰かに選ばれていることへの誇りを、消費者には「自分の健康のためにも、社会のためにも良い選択ができた」と感じられる納得感や誇りを届けることを目指しています。2026年1月にガーナで第一試作品を完成させ、現在は4月の増産を見据え、試飲会やヒアリングを通じた需要検証と体験設計に取り組んでいます。

https://100banch.com/projects/potentia

KITSUAI

藍文化と身体で出会える「喫藍」で、伝統が五感で継承される未来をつくる

藍を五感で味わう新たな文化体験の創出を目指すプロジェクトです。

藍の葉の香りや味を楽しむ、これまでにない行為を「喫藍（きつあい）」と名付けました。藍染布による一時的な体験空間に、シーシャを吸う所作や対話を組み合わせることで、工芸でも嗜好品でもない、五感から文化に触れるためのまったく新しい文化の入口をつくります。知識や作業として学ぶのではなく、身体感覚や対話を通じて文化に触れることで、従来の伝統文化に関心を持たなかった層にも、藍文化との接点を生み出していきます。100年後、藍が「守られるもの」ではなく「生きているもの」として存在する未来を見据えた、文化体験の再構築を目指しています。

https://100banch.com/projects/kitsuai

なお、GARAGE Programでは常時、エントリーを受け付けています。。4月入居となる105期生の応募締め切りは2月23日です。

https://100banch.com/garage-program

◼︎100BANCHについて

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1185件のうち、390プロジェクトを採択（2025年11月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/