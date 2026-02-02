レカングループが運営するフランス料理店「The art fusion by L'ecrin」は、上演予定の『VOICARION』とのコラボレーションメニューを2026年2月14日(土)より期間限定で提供いたします。





Voicarion





開催期間は2月14日(土)から5月末まで、2月・3月・4月・5月と料理の内容も作品に合わせて各月で変わる仕様になります。

10周年を祝う特別なコラボを公演と共にお楽しみいただけます。





店内1

店内2

店内3





JR上野駅の旧貴賓室を利用した店内で、優雅な雰囲気を楽しみながらお召し上がりいただけます。









提供期間 ：2026年2月14(土)から2026年5月31日(日)まで

提供メニュー：『VOICARION 10th anniversary』×

「The art fusion by L'ecrin」

コラボレーションメニュー 全7品 12,000円(税込)





コラボレーション作品は月替わりです。

月毎に異なるメニュー、コースターをご提供します。





2月

「信長の犬」「孔明最後の一夜」

3月

「スプーンの盾」

4月

「女王がいた客室」「龍馬のくつ」「GHOST CLUB」

5月

「拾弍人目の服部半蔵」「スプーンの盾」





場所 ：The art fusion by L'ecrin

〒110-0005

東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020

営業時間 ：11：00～22：30(L.O.21：30)





【The art fusion by L'ecrin HP】

https://lecringinza.co.jp/brasserie/

【一休リンク】

https://restaurant.ikyu.com/117738?visitorsCount=2









■『VOICARION』公演情報

信長の犬

孔明最後の一夜

2月東京東京建物 Brillia HALL





スプーンの盾

3月福岡博多座





女王がいた客室

龍馬のくつ

GHOST CLUB

4月東京シアタークリエ





拾弐人目の服部半蔵

5月愛知COMTEC PORTBASE





スプーンの盾

5月大阪サンケイホールブリーゼ









公式ホームページ： https://www.tohostage.com/voicarion/10th/

公式X ： https://x.com/voicarion

公式Instagram ： https://www.instagram.com/voicarion/









■VOICARIONとは

ホームとなる劇場は、演劇の中心地日比谷に位置する旧芸術座、シアタークリエ。劇作家・演出家 藤沢 文翁が東宝株式会社とタッグを組んで贈る、役者がマイク前に立ち、台本を持って演じる、朗読スタイルの舞台シリーズです。

一流の役者たちの類稀な表現力と、同じく出演者の一人として物語を奏でる最上級の生演奏、美しい照明・美術、役者一人一人に合わせ丁寧に仕立てられた衣裳によって、その作品世界はお客様の想像力で無限に広がってゆき、VOICARIONでしか味わえないこの上なく豊かな観劇体験となります。

ぜひ劇場へお越しの際は、現実をひととき忘れ、チームVOICARIONがお届けする舞台の音と光景に、すべての感覚を委ねてみてください。