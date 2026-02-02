音楽朗読劇「VOICARION」10th anniversary×フランス料理店「The art fusion by L′ecrin」スペシャルコラボレーション決定！
レカングループが運営するフランス料理店「The art fusion by L'ecrin」は、上演予定の『VOICARION』とのコラボレーションメニューを2026年2月14日(土)より期間限定で提供いたします。
Voicarion
開催期間は2月14日(土)から5月末まで、2月・3月・4月・5月と料理の内容も作品に合わせて各月で変わる仕様になります。
10周年を祝う特別なコラボを公演と共にお楽しみいただけます。
店内1
店内2
店内3
JR上野駅の旧貴賓室を利用した店内で、優雅な雰囲気を楽しみながらお召し上がりいただけます。
提供期間 ：2026年2月14(土)から2026年5月31日(日)まで
提供メニュー：『VOICARION 10th anniversary』×
「The art fusion by L'ecrin」
コラボレーションメニュー 全7品 12,000円(税込)
コラボレーション作品は月替わりです。
月毎に異なるメニュー、コースターをご提供します。
2月
「信長の犬」「孔明最後の一夜」
3月
「スプーンの盾」
4月
「女王がいた客室」「龍馬のくつ」「GHOST CLUB」
5月
「拾弍人目の服部半蔵」「スプーンの盾」
場所 ：The art fusion by L'ecrin
〒110-0005
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野レトロ館1F 1020
営業時間 ：11：00～22：30(L.O.21：30)
【The art fusion by L'ecrin HP】
https://lecringinza.co.jp/brasserie/
【一休リンク】
https://restaurant.ikyu.com/117738?visitorsCount=2
■『VOICARION』公演情報
信長の犬
孔明最後の一夜
2月東京東京建物 Brillia HALL
スプーンの盾
3月福岡博多座
女王がいた客室
龍馬のくつ
GHOST CLUB
4月東京シアタークリエ
拾弐人目の服部半蔵
5月愛知COMTEC PORTBASE
スプーンの盾
5月大阪サンケイホールブリーゼ
公式ホームページ： https://www.tohostage.com/voicarion/10th/
公式X ： https://x.com/voicarion
公式Instagram ： https://www.instagram.com/voicarion/
■VOICARIONとは
ホームとなる劇場は、演劇の中心地日比谷に位置する旧芸術座、シアタークリエ。劇作家・演出家 藤沢 文翁が東宝株式会社とタッグを組んで贈る、役者がマイク前に立ち、台本を持って演じる、朗読スタイルの舞台シリーズです。
一流の役者たちの類稀な表現力と、同じく出演者の一人として物語を奏でる最上級の生演奏、美しい照明・美術、役者一人一人に合わせ丁寧に仕立てられた衣裳によって、その作品世界はお客様の想像力で無限に広がってゆき、VOICARIONでしか味わえないこの上なく豊かな観劇体験となります。
ぜひ劇場へお越しの際は、現実をひととき忘れ、チームVOICARIONがお届けする舞台の音と光景に、すべての感覚を委ねてみてください。