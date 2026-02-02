ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、毎年2月がハワイ語の使用を奨励する「ハワイ語月間（マヒナ・オレロ・ハワイ／Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi）」に制定されていることを記念し、ハワイ語クイズキャンペーンを実施します。ハワイ語は、英語と並び1978年にハワイ州の公用語として認定され、公立学校の必須科目になりました。そして2012年、ハワイ語月間「マヒナ・オレロ・ハワイ」が、ハワイ州改正法にて制定。「マヒナ」はハワイ語で「月」、「オレロ」とは「言語」を意味しています。本キャンペーンでは、ハワイ語にまつわるクイズを、ハワイ州観光局公式Xで2月の毎週月曜日に出題。クイズに参加された方の中から抽選で毎週５名様、合計20名様にハワイ州観光局グッズをプレゼントします。また、ハワイ州観光局公式Instagramでは、ハワイ旅行に役立つハワイ語を毎日ストーリーズでご紹介していきます。ハワイ州観光局は、ハワイ語に触れて、魅力を知っていただく機会を積極的に創出し、より多くの日本人の皆様に、ハワイ語を学ぶ機会を創出していきます。

ハワイ語クイズキャンペーン概要

期 間：2026年2月2日（月）～28日（土） 対象アカウント：ハワイ州観光局公式X（https://x.com/goHawaiiJP）応募方法：・ハワイ州観光局公式Xをフォロー（https://x.com/goHawaiiJP ）・毎週月曜日に投稿されるハワイ語クイズ（2月2日,9日,16日,23日）に、引用リポストでご回答ください

応募期間：1回目 2月2日(月)～8日(日)2回目 2月9日(月)～15日(日)3回目 2月16日(月)～22日(日)4回目 2月23日(月)～28日(土)賞品：クイズに参加された方の中から、抽選で毎週５名様にハワイ州観光局グッズをプレゼント・ハワイ語格言日めくりカレンダー、マラマハワイペン、ステッカー当選発表：当選者へDM（ダイレクトメッセージ）で通知※ 賞品の転売、譲渡、換金はできません。 ※ 発送は日本国内に限ります。 ※ 内容は予告なく変更・中止となる場合があります。【個人情報の取り扱いについて】応募に際して取得した個人情報は、当選者への連絡および賞品の発送、またはハワイ州観光局が実施する広報活動に関する統計分析にのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。個人情報の取り扱いはハワイ州観光局のプライバシーポリシーに準じます。（ハワイ州観光局プライバシーポリシー：https://www.allhawaii.jp/privacy/ ）

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】