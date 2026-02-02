「食べて応援 沖縄そば」シリーズの売り上げの一部を環境保全活動へ寄付 沖縄県庁にて寄付金目録の贈呈式

「食べて応援 沖縄そば」シリーズの売り上げの一部を環境保全活動へ寄付

2026年1月30日(金) 沖縄県庁にて、寄付金目録の贈呈式を実施

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、「明星 食べて応援 沖縄そば」シリーズの売り上げの一部を沖縄県のおきなわアジェンダ21県民会議へ寄付いたしました。

「食べて応援」シリーズは、ご当地麺を通じた地域のおいしさを発信するとともに、商品の売り上げの一部を寄付することで、地域産業や環境保全への貢献を目指しています。本取り組みは2023年度より継続して実施しており、「沖縄そば」シリーズを通じて沖縄の地域産業の振興および環境保全活動を応援しています。

なお、贈呈式は2026年1月30日(金) に沖縄県庁にて実施。当社代表取締役社長 豊留昭浩が、おきなわアジェンダ21県民会議会長の玉城デニー沖縄県知事と面会し、寄付金目録を贈呈いたしました。

明星食品は今後も地域の食文化を通じ、地域貢献、社会課題の解決をすすめてまいります。





(左から) 明星食品株式会社 代表取締役社長 豊留昭浩、おきなわアジェンダ21県民会議会長 玉城デニー沖縄県知事

〈参考〉「明星 食べて応援 沖縄そば 5食パック」「明星 食べて応援 沖縄そばタテ型」プレスリリース(2023年7月28日)https://www.myojofoods.co.jp/news/11704