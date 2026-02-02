ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを開催中です。 令和７年１２月から１ヶ月単位で商品を入れ替え実施している当企画。令和８年２月は、北海道が誇る「ゆめぴりか」を中心とした精米をはじめ、野菜・果物・畜産物・水産物・乳製品・スイーツ・道産米酒など、各ジャンルの北海道産品・北海道グルメ商品をもれなく集めました。

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 今月の２５品 ～お客様の送料負担なし～２．販売期間：令和８年２月１日（日）から２月２８日（土）まで３．キャンペーン内容：期間中、対象商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/

【おすすめ商品】

○令和７年産 ゆめぴりか ５kg×２袋 (精米) 品種改良を積み重ねてきた北海道米の集大成ともいえる品種です。 日本穀物検定協会が行う「米の食味ランキング」で2011年から「特Ａ」を連続受賞中です。 厳しい基準をクリアし、こだわり抜いて作られた、濃厚な甘み・強い粘りともちもち感・美しいつや をお楽しみください。ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/

○北海道よつ葉バター 加塩 ポンドバター 450g×3 ミルクの風味と豊かなコクをぎゅっと濃縮した上品な味わいです。 ホテルやレストラン、洋菓子専門店など各界のプロに支持される業務用加塩バターです。 バターは、よつ葉乳業の前身、北海道協同乳業の創業時から50年以上つくり続けてきたよつ葉の原点です。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-3360411/

○くるるの杜 ポテトチップスお楽しみセット（８袋） セット内容：ＪＡふらの ふらのッち ４袋（のり塩・コンソメ味・うすしお味各６０ｇ×１袋、ガーリック ５５g×１袋）、ＪＡ新得町 ポテトチップスしんとくさん２袋（のり塩味・うすしお味 各６０g）、シークレット商品×２袋 「ホクレン くるるの杜 農畜産物直売所」から、北海道産じゃがいもを使用したポテトチップスセットをお届けいたします。 ふらのッち４種、ポテトチップスしんとくさん２種に、シークレットアイテム２種を詰め合せた計８袋のお楽しみセットです。ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-12800310/

○函館・五島軒のアップルパイ １８cm マラスキーノ酒とシナモンを加えた青森県産のふじりんごを、幾重にも織り込んだパイ生地で丁寧に包み、焼き上げました。 レストランで提供しているコース料理のデザートとして発展した、芳醇な香りが楽しめる伝統のアップルパイです。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4510009000/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown