近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）2月9日（月）から13日（金）までの期間、東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの学部生・大学院生を対象とした就活支援イベント「業界研究フェア～冬の陣～」をオンラインにて開催します。採用広報解禁を目前に控えた2月に、学生が業界・企業理解を深め、今後の進路選択を考えるための場を提供します。【本件のポイント】●令和9年（2027年）卒業予定の東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの学部生・大学院生を中心に、他学年も参加できる就活支援イベントを開催●近畿大学生と、本学採用意欲の高い優良企業126社※ がオンラインで交流●採用広報解禁直前に、学生の業界・企業理解に役立つ場を提供※参加企業数は変更となる場合があります。【本件の内容】近年の就職活動では、学生は多様化する情報の中から適切なものを見極め、進路選択に活用していくことが求められています。しかし、現状では学生の情報収集や状況理解が十分に進まず、業界・企業や仕事内容に関する理解不足が課題となっています。本学では、こうした状況に対応するため、学内セミナーや就活支援イベントを定期的に実施し、学生が業界・企業理解を効率的に深めることができる場を提供しています。その一環として、採用広報解禁直前の2月に、本学への採用意欲が高い企業126社の協力のもと、業界・企業研究を目的とした就活支援イベントを開催します。令和9年（2027年）卒業予定の学部生・大学院生を中心に、東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡の各キャンパスから参加可能とし、東大阪キャンパス以外からも参加しやすいよう、全日程をオンライン形式にて実施します。学生は、1日あたり最大6社、4日間で最大24社の説明会に参加することができます。参加企業には各回30分ずつ、業界・企業や業務内容の紹介および質疑応答を行っていただきます。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月9日（月）～13日（金）10：30～16：00 ※祝日を除く開催形式：オンライン（Zoom）対象 ：東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの令和9年（2027年）卒業予定の学部生・大 学院生 約9,000人（定員なし、参加無料、要事前申込） ※他学年も参加可能申込方法：ホームページから申込み https://all-kindai-fair.kindai.ac.jp/winter/【タイムスケジュール】10：30～10：55 オープニング（「説明会の回り方」他）【第1部】11：00～11：20 出展企業による1分間PR11：25～11：55 企業による説明会①（9日 11社、10日 11社、12日 10社、13日 11社）12：00～12：30 企業による説明会②（9日 11社、10日 11社、12日 10社、13日 11社）【第2部】12：45～13：05 出展企業による1分間PR13：10～13：40 企業による説明会①（9日 11社、10日 11社、12日 9社、13日 10社）13：45～14：15 企業による説明会②（9日 11社、10日 11社、12日 9社、13日 10社）【第3部】14：30～14：50 出展企業による1分間PR14：55～15：25 企業による説明会①（9日 11社、10日 10社、12日 10社、13日 11社）15：30～16：00 企業による説明会②（9日 11社、10日 10社、12日 10社、13日 11社）【参加予定企業126社（五十音順）】アイリスオーヤマ、青山商事、アクセンチュア、あらた、ALSOK、アルファシステムズ、アルフレッサ、イオンリテール、伊藤園、因幡電機産業、ANA大阪空港、ADKグループ、NSD、NTTデータ関西、エフピコ、大阪シーリング印刷、大阪シティ信用金庫、岡三証券、学情、カナデビア、カナデン、カナモト、川重商事、関西電力、関西みらい銀行、キーコーヒー、キヤノン、京都銀行、近畿大学、近畿日本鉄道、近鉄百貨店、きんでん、小泉産業、鴻池組、国際航業、国分グループ、ザ・パック、佐川印刷、サクラクレパス、さくらケーシーエス、さくら情報システム、三機工業、山九、三信電気、サンセイテクノス、ジーシー、ジェイテクト、シャープマーケティングジャパン、SCREENホールディングス、スタイレム瀧定大阪、住友倉庫、SUMINOE、セコム、全国健康保険協会、双日グループ、大真空、ダイハツ工業、大和ハウス工業、ダイワボウ情報システム、大和リース、高島屋、タカラスタンダード、瀧定名古屋、タキヒヨー、たけでん、立花エレテック、TIS、THK、テルモ、東海澱粉、東海旅客鉄道、ドウシシャ、東洋紡、ドコモCS関西、ナカバヤシ、ナブコドア、南海電気鉄道、南都銀行、西尾レントオール、西日本旅客鉄道、日亜化学工業、日伝、日東電工、日本化薬、日本光電工業、日本生命保険、日本通運、日本郵便、ノーリツ、野村證券、ノリタケ、白鶴酒造、パナソニック ホームズ、PALTAC、パレスホテル、阪急阪神エクスプレス、阪急阪神百貨店、播州信用金庫、ピジョン、PILLAR、フジシール、富士ソフト、文化シヤッター、兵神装備、ベストホスピタリティーネットワーク、ホソカワミクロン、毎日新聞社、丸大食品、みずほフィナンシャルグループ、三谷産業、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス、三井住友トラスト・ビジネスサービス、三井物産流通グループ、ミネベアミツミ、明治安田生命保険、メディセオ、メニコン、モリタ、モロゾフ、山崎製パン、山星屋、吉田、リコージャパン、りそなホールディングス、良品計画、ロッテ【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/