厨房の暑さ対策に。軽くて涼しい調理ユニフォームを新たにリリース！ユニフォームメーカー「住商モンブラン」

住商モンブラン株式会社ヨーロッパテイストのデザインを取り入れ、ファッション性を高めたコックコートシリーズ「NEO BASIC(ネオベーシック)」

ユニフォームメーカー住商モンブラン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼八 晃）は魅せる調理ユニフォーム「NEO BASIC(ネオベーシック)」シリーズにおいて、暑さ対策の男女兼用コックコート・調理衣を新たにリリースいたします。この新たなシリーズの商品は全国のユニフォーム販売代理店にて購入可能です。

「NEO BASIC」シリーズはシックなカラーリングが特徴

「NEO BASIC(ネオベーシック)」は“ファッション性を高めた、魅せる・見られるコックコート”をテーマに、ヨーロッパテイストのデザインを取り入れ、シックなカラーリングのラインナップが特徴です。

暑い厨房でも、美しく

猛暑が当たり前になった日本の夏。

2025年6月からは職場での熱中症対策が義務化され、飲食業界でも暑さ対策は欠かせません。

住商モンブランは美しいデザインを兼ね備えた高機能素材のコックコート・調理衣により、厨房における夏の暑さ対策・飲食店の従業員が安心して働ける環境づくりをサポートします。

暑さ対策のための高機能素材

高通気性のアゼック(R)クール

ポイント１【軽量＆通気】

日本の伝統的な建築様式である校倉(あぜくら)造りをイメージし、糸を経・緯に規則性を持って配置した、凹凸感のある「校倉構造(R)」素材で高い通気性と軽い着心地を実現。

吸汗速乾性に優れた「COOLMAX(R)EcoMadeファブリック」

ポイント２【吸汗速乾】

吸汗速乾性に優れた「COOLMAX(R)EcoMadeファブリック」を使用。異形断面による毛細管現象で、肌から汗を素早く立ち上げ、蒸発させることで、ウェア内の温度を快適に保ちます。

フッ素不使用で環境に優しい「イージクリン(R)加工」

ポイント３【汚れ落ち効果】

フッ素不使用で環境に優しい「イージクリン(R)加工」を採用。

襟や袖口の皮脂汚れや、調理時の油や調味料汚れも、洗濯ですっきりキレイに落とします。

※COOLMAX(R)はThe LYCRA Companyの登録商標です。

※校倉構造(R)、アゼック(R)、イージクリン(R)はシキボウ株式会社の登録商標です。

商品仕様

シリーズ名 NEOBASIC(ネオベーシック)

商品名 コックコート（男女兼用）

品番 SC001

カラー展開 全4色（白／グレー、ネイビー／グレー、グレー／黒、黒／グレー）

メーカー希望小売価格 9,020円（税込）

コックコート（男女兼用）SC001

商品名 調理衣（男女兼用）

品番 ST002

カラー展開 全3色（白／ネイビー、ネイビー／グレー、黒／グレー）

メーカー希望小売価格 7,370円（税込）

販売について

調理衣（男女兼用）ST002

2026年1月より全国のユニフォーム販売代理店にて順次取り扱い開始

取り扱いオンラインストア一覧はこちら：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

本件に関するお問い合わせ先

住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐

メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp

会社概要

住商モンブラン株式会社

1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。

会社名：住商モンブラン株式会社

代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)

本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号

コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/

デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/

取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/

