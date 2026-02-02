株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、変化の激しい市場に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築するため、2026年2月1日(日)、事業領域を絞り込んだ100％子会社「株式会社GiGO EDGE(本社：東京都港区 代表取締役社長：杉原 壮平、以下「GiGO EDGE」)」、および「株式会社GiGO SOLUTIONS(本社：東京都港区 代表取締役社長：安河内 元、以下「GiGO SOLUTIONS」)」の2社が誕生したことをお知らせいたします。

■組織再編の背景と概要

当社は、2022年の「GiGO」ブランド立ち上げ以降、「GiGOグループのお店」約400店舗、ミニロケ約1,000拠点と、国内アミューズメント施設運営会社として国内最大級の規模へと成長してまいりました。今後さらに市場環境の変化にスピード感をもって対応し、「GiGO」ブランドの認知拡大と新たな価値創出を推進するため、事業領域を明確化した2社をグループ内で再編いたします。「GiGO EDGE」は、当社の100％子会社である「株式会社FELLGAIN」を社名変更し、ナイトタイム エンターテイメント事業を吸収分割によって集約するものです。「GiGO SOLUTIONS」は、「株式会社GENDA」が保有する「株式会社GENDA Games」の全株式を当社が取得したうえで社名変更し、当社のミニロケ事業と物流メンテナンス機能を吸収分割によって集約するものです。

■GiGO EDGE(ギーゴ エッジ)

「EDGE＝鋭さ・最先端」をコンセプトに、GiGOグループのダーツやポーカー、ビリヤードやシーシャカフェなどナイトタイム エンターテイメント事業を集約。「コンペティティブ・ソーシャライジング(競争的な社交)」を軸に、健全で魅力ある夜のエンタメ市場の創出を目指します。

■GiGO SOLUTIONS(ギーゴ ソリューションズ)

「SOLUTIONS＝解決」をキーワードに、国内ミニロケ約1,000拠点と、GiGOグループ全店の機器メンテナンス事業を集約。ミニロケ拠点の更なる拡大に加え、メカニック・物流領域の最適化を通じて、店舗運営の課題解決を推進します。

■法人概要：株式会社GiGO EDGE

代表者：代表取締役社長 杉原 壮平資本金：50,000,000円所在地：東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング17F事業内容：ナイトタイム エンターテイメント事業の企画・開発・運営会社URL：https://edge.gigo.co.jp/

プロフィール：代表取締役社長 杉原 壮平1998年、株式会社セガ・エンタープライゼス(現・株式会社GENDA GiGO Entertainment)入社。都市部店舗を中心に、店長、エリアマネージャー、営業部長を歴任。2021年、同社執行役員に就任し、営業本部 本部長を務める。2023年、商品企画本部 本部長。2024年、R&Dマーケティング本部 本部長。2025年、イノベーション企画本部 本部長。現場と経営の両面から事業を推進。

■法人概要：株式会社GiGO SOLUTIONS

代表者：代表取締役社長 安河内 元資本金：10,000,000円所在地：東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング17F事業内容：ミニロケ事業、アミューズメント機器の物流メンテナンス会社URL：https://solutions.gigo.co.jp/

プロフィール：代表取締役社長 安河内 元1992年、株式会社セガ・エンタープライゼス(現・株式会社GENDA GiGO Entertainment)入社。大型店館長、エリアマネージャー、ブランドマネージャー、本部運営課長、西日本地域のゼネラルマネージャー、オペレーション統括本部長を経て、2021年4月に同社取締役商品企画本部長に就任。2021年8月1日より現職、株式会社GENDA Games代表取締役社長。当社執行役員を兼任。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。