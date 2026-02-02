輸入車16ブランドの正規ディーラーを展開するSKY GROUP(グループ本社：東京都港区、CEO：笠井 成人)は、グループ企業でポルシェ事業を運営するインプロブ株式会社が、ポルシェセンター横浜青葉に認定中古車展示場およびアフターサービス機能を備えたワークショップを2026年1月31日(土)にリニューアルいたしました。





認定中古車展示場内_01









SKY GROUPは、神奈川県および新潟県にて計6拠点のポルシェ正規ディーラーを展開し、新車・認定中古車・サービス工場を横断的に連携させることで、お客様の幅広いニーズに応えるサービス体制を構築しています。今回の認定中古車展示場およびワークショップのリニューアルは、このネットワークをさらに強化するものであり、ポルシェ事業の拡大とサービス品質の向上を目指した重要な取り組みです。





認定中古車展示場外観





ワークショップ









リニューアルされた認定中古車展示場は、451.59m2の屋内展示スペースに最大12台を展示できる規模を備え、神奈川県内において、充実した展示規模を備えた拠点として機能します。ポルシェ本社の最新CI(コーポレートアイデンティティ)に準拠した上質な空間設計を採用し、幅広いモデルラインアップを常時ご覧いただける環境を整えました。屋内展示スペースおよび落ち着いた商談エリアにより、天候や季節に左右されることなく、快適に車両をご覧いただけます。

また、既存の新車ショールームに併設されたワークショップに加え、今回のリニューアルにより認定中古車展示場内のワークショップにも3基のリフトを配備し、認定中古車の納車前整備をはじめ、点検・整備・メンテナンスなどに対応しています。新車・認定中古車それぞれの特性に応じた整備体制を構築することで、お客様に安心してお任せいただけるサービス環境を整えました。

さらに、東名高速道路・横浜青葉IC至近というアクセスの利便性も特長で、首都圏広域からご来場いただきやすいロケーションとなっています。展示・販売から整備までを一拠点で完結できる体制により、お客様のポルシェライフを快適にサポートします。





認定中古車展示場内_02





認定中古車展示場内_03









■SKY GROUPのポルシェ事業について

SKY GROUPは、神奈川県(みなとみらい・横浜青葉・湘南)および新潟県(新潟市)にて、計6拠点のポルシェ正規ディーラーを展開しています。新車拠点・認定中古車拠点・大型サービス工場を備えた広域ネットワークにより、販売からアフターメンテナンスまで一貫した高品質サービスを提供しています。今回の認定中古車展示場のリニューアルにより、地域の皆様へより利便性の高いサービスをお届けできる体制がさらに整いました。









■施設概要

Porsche Center Yokohama Aoba(ポルシェセンター横浜青葉)

所在地 ：〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町351-1

営業時間：10:00～18:00

定休日 ：年中無休(夏季・年末年始を除く)、月曜日(ワークショップ)

TEL ：045-913-0911

TEL ：045-910-6638(認定中古車 直通)





認定中古車展示場内_04









■会社概要

【SKY GROUPについて】

代表者 ： CEO 笠井 成人

所在地 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32

事業内容： 輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、

レンタカーサービス、アフターメンテナンスを展開。

また、SKY Racingとして国内モータースポーツにも参戦しています。

URL ： http://www.sky-g.org





【インプロブ株式会社について】

設立 ：1998年7月

代表者 ：代表取締役 笠井 成人

所在地 ：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-12-10

事業内容：ポルシェ正規ディーラー事業(販売・整備・認定中古車)