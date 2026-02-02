水沢うどん大澤屋(株式会社大澤屋)は、第2回日本全国！ご当地冷凍食品大賞2025-2026にて「未来の食卓賞」を受賞した冷凍商品『マグカップうどん』を展開しています。





今回、その受賞を記念し、2026年2月3日(火)より伊香保温泉石段街にて、立ち食いスタイルで味わえる温かい水沢うどんの提供を開始します。寒い季節の食べ歩きにぴったりな、熱々のうどんをマグカップで気軽に楽しめる新たな提供形態です。





また、提供開始にあわせてバレンタイン限定メニューも登場。

うどんの上には、かわいいハート型のお揚げをトッピングし、見た目にも楽しめる特別仕様となっています。





バレンタイン限定うどん





マグカップうどん・肉きつね





マグカップうどん・肉





石段街で味わえるのは、立ち食いスタイルの水沢うどん。

寒い時期にぴったりな熱々のうどんをマグカップに入れて提供することで、食べやすく気軽に召し上がっていただけます。石段街の食べ歩きを満喫したい方にはマグカップサイズがちょうどいい。少量ですが、職人手作りの汁と大澤屋の水沢うどんの美味しさを堪能できます。





出来たて熱々を提供





石段街で立ち食いうどん





受賞記念としてお試し商品をオンラインショッピングで購入可能。

5種類の冷凍マグカップうどんをセットにして、本州エリアの配送1,980円(税込・送料含む)です。

https://www.osawaya.shop/view/item/000000000179





受賞記念お試しセット





＜会社概要＞

株式会社大澤屋

代表者 ： 大河原 秀之(オオカワラ ヒデユキ)

創業 ： 昭和45年4月23日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： うどんの製造及び販売・飲食店運営

HP ： https://www.osawaya.co.jp/