“鳥取県は万博をやめません！～万博ロス界隈は鳥取へ～”　万博で大人気！「鳥取無限砂丘」がヨルダンの砂で復活「-大阪・関西万博記念-とっとりサンドパビリオン」オープン！

鳥取県

鳥取県は、大阪・関西万博の「関西パビリオン」に、鳥取砂丘の砂を敷き詰め再現した「鳥取無限砂丘」など様々な魅力を詰め込んだ「鳥取県ゾーン」を出展し、ヨルダン館など「砂」に関連するパビリオン同士で万博を盛り上げていく友好同盟「サンド・アライアンス」を締結するなど、万博を契機に観光名所“鳥取砂丘”や“まんが王国とっとり”など県内の魅力発信を行ってきました。

この度、大きな注目を集めた「サンド・アライアンス」のレガシーを次世代に継承するとともに、アフター万博を鳥取で楽しんでいただくため、1月31日（土）に夢みなとタワーに「-大阪・関西万博記念-とっとりサンドパビリオン」をオープンしました。施設内には、「ヨルダン館」に実際に展示された赤い砂を敷き詰め、「鳥取県ゾーン」で大人気だったプロジェクションマッピングと虫眼鏡型デバイスを使って「鳥取魅力名探偵」を体験できるゾーンや、「サンド・アライアンス」加盟パビリオンのゆかりの品などが展示され、万博の興奮を再び味わうことができます。



オープン初日にはオープニングセレモニーが開催され、平井知事のほか、駐日ヨルダン・ハシェミッ ト王国全権特命大使 ナーセル・シュライデ閣下、万博おばあちゃん、そして大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクが登場するなど、県内外から訪れた多くの来場者とともに新たなレガシー施設の誕生をお祝いしました。

オープニングセレモニーの様子

オープニングセレモニーには、平井知事のほか、駐日ヨルダン・ハシェミッ ト王国全権特命大使 ナーセル・シュライデ閣下、万博おばあちゃんこと山田外美代さんなどご来賓の方にも多くご出席いただきました。

鳥取県ゾーンのアテンダントユニフォームにヨルダンのスカーフを巻いて登場した平井知事は「万博で生まれた「サンド・アライアンス」をきっかけに“とっとりサンドパビリオン”が本日オープンしました。ヨルダン館で大人気だった赤い砂がやってきました。鳥取は万博終わりません。万博ロス界隈の方、大歓迎します！Sooner（＝“砂”にかけて） is better。砂に会いに鳥取に来てください！」と開会の挨拶をしました。



続いて駐日ヨルダン・ハシェミッ ト王国全権特命大使 ナーセル・シュライデ閣下は、「「サンド・アライアンス」はヨルダンと鳥取の友情を記念するもの。ヨルダンと日本は約9,000km離れているが、「サンド・アライアンス」の力で2,000km縮められると信じたい。」とユーモアを交えつつ、「砂の繋がりだけにとどまらず、ヨルダンと日本という２つの国の人と人の関係が近づくことが大切。さらなる文化的交流をしていきたい。」と挨拶をいただきました。

最後に万博公式キャラクターミャクミャクと鳥取県マスコットキャラクタートリピーも登場し、テープカットを行い、会場は新たなレガシー施設の誕生にお祝いムードに包まれました。

「鳥取県ゾーン」でも大人気！「鳥取無限砂丘」がヨルダンの砂で復活！

「-大阪・関西万博-とっとりサンドパビリオン」の展示の目玉となる「鳥取無限砂丘」は約43平方メートル の六角形の鏡張りのエリアに「ヨルダン館」で実際に展示された赤い砂約4トンを敷き詰め、「鳥取県ゾーン」で大人気だったプロジェクションマッピングや虫眼鏡型デバイスで県内の観光地やグルメを見つけるお宝さがし「鳥取魅力名探偵」を体験することができます。

オープニングセレモニー後、駐日ヨルダン・ハシェミッ ト王国全権特命大使 ナーセル・シュライデ閣下ご夫妻は、平井知事とともに「鳥取無限砂丘」を体験され「Very creative!」とコメントされ、虫眼鏡型デバイスでお宝を見つけた際には平井知事に駆け寄り「Get!」と笑顔を見せられました。

その後、一般来場者にも「鳥取無限砂丘」がオープンされ、境港市から訪れた8歳と6歳の女の子は虫眼鏡型デバイスを片手に砂の上を元気に歩きまわり、「砂が冷たくて気持ちよかった。キャラクターとかお宝をいっぱい見つけて楽しかった。」と笑顔でコメント。お母さんも「万博に連れていくことができなかったので、鳥取で体験できてうれしい。」とコメントしました。

他にも魅力がいっぱい！アフター万博は鳥取で！

この他にも、「ヨルダン館」の砂を用いた「ヨルダン×鳥取県 砂オブジェ」や、「サンド・アライアンス」加盟国のゆかりの品の展示、万博会場で実際に着用されたパビリオンユニフォームの試着体験など、万博の興奮を思い出しながらアフター万博をお楽しみいただける魅力いっぱいです。

【1階】

・「鳥取県ゾーン」に実際に展示された“まんが王国とっとり”が誇る3巨匠（水木しげる先生、谷口ジロー先生、青山剛昌先生）のキャラクター像

・「ヨルダン館」の砂を用いた「ヨルダン×鳥取県 砂オブジェ」

【3階】

・「サンド・アライアンス」を締結した７つのパビリオンとの協定書、ゆかりの品の展示（「アルジェリアパビリオン」万博記念切手や、「モザンビーク共和国パビリオン」で展示された木工芸品等）

・“何もないこと”で話題となり、SNSでの掛け合いが「サンド・アライアンス」締結に繋がった「ナウル台座」の再現。

・大阪・関西万博で2週間にわたり展開した人気イベント「とっとりフェス」を再現した、クレーンゲームやカプセルトイなどのアトラクションコーナー

・関西パビリオン9府県の万博公式スタンプが大集合（～2/18（水）まで）

オープン初日は大盛況！ミャクミャクグリーティングやグルメブースも！

オープニングセレモニー当日は、大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャク、鳥取県公式マスコットトリピーによるグリーティングや、グルメブースやキッチンカーの出店などで会場は大いに賑わいました。

「サンド・アライアンス」とは

鳥取県では、ワディラムの赤い砂を展示するヨルダン館をはじめとする砂に関連する7つのパビリオンとともに「サンド・アライアンス」を結成し、砂で繋がった友好を深めながら、大阪・関西万博を連携して盛り上げる万博外交に取り組み、各パビリオンや本県への訪問を促す「砂ンプラリー（ＳＡＮＤ ＱＵＥＳＴ）」や鳥取砂丘ビジターセンターでの加盟国の紹介を行いました。

（サンド・アライアンス加盟パビリオン）

ヨルダン館、サウジアラビア王国館、ナウルパビリオン、アルジェリアパビリオン、欧州連合（EU）パビリオン、モザンビーク共和国パビリオン、モーリタニア・イスラム共和国パビリオン、関西パビリオン鳥取県ゾーン

ヨルダン館との締結（令和7年4月23日）

まんが王国とっとりとは

鳥取県は、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる先生、「遥かな町へ」「父の暦」の谷口ジロー先生、「名探偵コナン」の青山剛昌先生をはじめとする多数の漫画家を輩出しています。

それぞれのゆかりの地を巡りながら、人々を惹きつける作品の起源となる鳥取県の魅力を満喫する聖地巡礼に訪れるファンも多く、鳥取ならではの魅力です。