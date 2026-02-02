【ぢどり亭】2/1（日）より、ぢどり亭40周年記念キャンペーンを開します！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川上英二）は、ぢどり亭業態の40周年を記念するキャンペーンを2026年2月1日（日）よりスタートいたします。

『ぢどり亭』のご紹介

“味で勝負”を信念に、お客様の笑顔が集まりあふれる焼き鳥屋『ぢどり亭』

ぢどり亭の焼き鳥は、本場九州薩摩のスタイルを取り入れた『バラ焼き方式』。味わい深いこだわりの親鶏を直接炭火で豪快に焼いた、今までにない味わいと風味の焼き鳥をご提供します。

ぢどり亭40周年となる今年、お客様への感謝を込めた40周年キャンペーンを実施いたします！

■実施期間

2026年2月1日（日）～

※一部地域・店舗により未実施の場合がございます。

記念ノベルティが当たる！スクラッチキャンペーン

ぢどり亭の看板メニュー【親鶏もも炭火焼】を一皿ご注文ごとに、40周年を記念したオリジナルロゴジョッキなどの記念品が当たるスクラッチチャレンジを実施します！

※各店枚数がなくなり次第終了となります。

またWチャンスとして、アンケートキャンペーンを実施いたします。

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、ぢどり亭のお食事券2,000円分をプレゼント！

応募フォームは各店に設置してございますので、この機会に是非ぢどり亭にお越しください。

■応募期限 2026年3月末

※お食事券は4月下旬頃の発送予定となります。

※お食事券はご利用いただいた店舗でのみ使用可能です。

◆ぢどり亭名物6品のご紹介◆

■名物 親鶏もも炭火焼

噛めば噛むほど滋味溢れる名物炭火焼き。

本場九州のバラ焼きをお楽しみ下さい。

■名物 チキン南蛮フライ

1人前4枚！大勢で是非どうぞ。

特製の南蛮タレと 自家製のタルタルソースがマッチした癖になる一品です。

■名物 きゅうり漬け

ピリカラの味が一度食べるとやみつきになる。

魔訶不思議な「キュウリ」です。

■名物 ももたたき

もも肉1枚を炙り焼き、あっさりと仕上げました。

■せせり焼き

やわらかく脂の乗ったプリプリのせせり身に、秘伝のタレが絶妙な一品です。

■とりわさ

安全でコクのあるぢどり亭こだわりのとりわさを、ぜひご賞味ください。

他にも様々なこだわりの料理、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、ぢどり亭にお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業



■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■ぢどり亭 https://didoritei.cc/