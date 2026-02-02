【開催決定】早稲田大学アカデミックソリューションが2月にランチ付「オープンカンパニー」を開催

株式会社早稲田大学アカデミックソリューション

大学の教育・研究活動を「プロフェッショナル」の立場から支え、大学運営の高度化推進する株式会社早稲田大学アカデミックソリューション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：神馬 豊彦）は、2026年2月5日（木）および2月25日（水）に、学生向けイベント「オープンカンパニー」を開催いたします。





本イベントは、「カジュアルな情報提供の場」を目的としており、社員とのアットホームなランチ交流会やトークセッションを通じて、当社の仕事内容や社風を深く知っていただけるプログラムとなっています。開催の背景：

本イベントは、採用選考とは切り離し、学生のキャリア形成支援を目的とした業界・企業理解を深める場です。インターンシップとは異なり、実務体験を伴わない情報提供型のカジュアルな機会として実施します。

本格的な選考シーズンを前に、当社の雰囲気を知り、より身近に感じてもらうことが一番の目的です。早期の段階で 「どんな雰囲気の会社？」「どんな人が働いているの？」といった疑問を解消する機会を作ることで、解像度を高めた状態でキャリア選択の一つに入れてもらえるようなきっかけをつくります。

就職活動・採用活動の多くが生成系AIやオンラインを駆使した効率化が高まるなか、対面で顔を合わせ、時間を共に過ごしながら仕事のやりがいと、私たちの等身大の姿を直接伝えることで、教育の未来を共に創る仲間と出会いたい。そんな想いから、今回のオープンカンパニーを企画いたしました。

「オープンカンパニー」プログラム

当日は「大学と働くって、どんな仕事？」をテーマに、組織図からは見えない「ひと」と「仕事内容」を紹介するプログラムを用意しています。





● 上司×部下 リアルトークセッション 「入社当時は実際どうだった？」をテーマに、現場社員とその上司が登壇。台本通りの綺麗事ではなく、失敗談や葛藤も含めた「リアルな信頼関係」を垣間見ることができます。





● サイコロトーク＆ランチ交流会 アットホームな雰囲気の中で行われるランチ交流会と座談会では、ランダムに割り当てられるテーマで予測不能なトークを展開します。社員の「素顔」と「熱量」に触れていただけます。

「オープンカンパニー」開催概要

日程： 第1回：2/5（木） 10:00 - 14:30（締切：2/2（月） 15:00）

第2回：2/25（水） 10:00 - 14:30（締切：2/20（金） 15:00）

※両日とも同じ内容です 。

会場： 東京都新宿区西早稲田1-9-12 大隈スクエアビル 3階

（早稲田大学 早稲田キャンパス近く）

対象： 学部新3・4年生、大学院生（文理不問、その他学年歓迎）

定員： 各回先着順 10名程度

内容：

◆会社紹介『「大学関連会社」の仕事』

◆先輩社員の1日/業務紹介

◆トークセッション

部下×上司による「入社当時を振り返って―あのとき実際どうだった―」

◆ランチ交流会

◆サイコロトーク 社員との座談会

申込URL： https://krs.bz/was/m?f=977

■株式会社早稲田大学アカデミックソリューション 会社概要■

設立：2004年8月

代表者：代表取締役 神馬 豊彦

所在地：新宿区西早稲田1-9-12 大隈スクエアビル2階

事業内容：大学運営支援、教育支援、国際化支援、研究支援、IT支援など

コーポレートサイト：https://company.w-as.jp/

早稲田大学のグループ会社として、大学運営の専門知識とノウハウを活かし、日本全国の教育機関や社会に対して多角的なソリューションを提供しています。「大学の未来」をビジネスの側面から支えるパートナーとして、私たちは伝統を重んじながらも変化を楽しみ、教育の現場から社会を変えていく情熱を持ったプロフェッショナル集団です。

