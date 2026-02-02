葛西臨海公園「防災フェス＆アウトドア」開催～もしもの時も、遊びの時も～JR京葉線全線開業35周年記念企画も同時開催

株式会社ジェイアール東日本都市開発（本社：東京都渋谷区代々木2-2-2、代表取締役社長：根本英紀）は、公益財団法人東京都公園協会ほかと実行委員会を立ち上げ、地域の課題である防災について体験型のイベントを葛西臨海公園内で開催いたします。


概 要


東京都江戸川区に位置する葛西臨海公園は、防災公園として位置づけられており、高潮・地震・津波等の災害リスクを有する地域に立地しています。こうした地域特性を踏まえ、公益財団法人東京都公園協会および弊社は行政機関や企業と連携し、日常やアウトドアの視点を通じて防災への理解を深める体験型イベント 「葛西臨海公園　防災フェス＆アウトドア」 を開催します。


本イベントには、東京都公園協会、江戸川区、消防、警察をはじめ、自動車メーカー、キャンプメーカーなど、多様な関係機関・企業が参画します。さらに、JR京葉線全線開業35周年を記念し、葛西臨海公園駅と連携した Suicaチャージキャンペーンを実施するとともに、公園内において Suicaのペンギン撮影会を同時開催します。また、葛西臨海公園高架下ビル商業施設においてもSuica利用キャンペーンを開催します。



イベントの特徴


防災フェス＆アウトドア


「もしもの時」だけでなく、「遊びの時」にも防災を身近に感じていただけるよう、アウトドアの楽しさと防災の知識・行動を融合した体験型


プログラムを展開します。


子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら防災について学べ、地域と連携した安心・安全なまちづくりの推進を目指します。



防災公園としての機能


葛西臨海公園は、大規模災害発生時において、被災者の救出及び救助活動を行う拠点として活用できるよう整備されています。


マンホール型災害用トイレ、かまどベンチ、防災井戸ポンプ、防災倉庫、ソーラー照明灯（停電時にも避難経路を確保）


これらの設備は、平常時の公園利用と災害時の防災機能を両立させ、地域住民の安全確保に寄与しています。


本イベントでは、これら防災公園としての役割についても理解を深めていただきます。



JR京葉線全線開業35周年記念企画　Suica連携キャンペーン


１.葛西臨海公園駅でSuicaチャージキャンペーン


葛西臨海公園駅の券売機でSuicaに5,000円以上チャージすると、葛西臨海公園駅オリジナルグッズを1個プレゼント。


実施日2月14日(土)のみ。グッズがなくなり次第終了します。引換えは葛西臨海公園駅の券売機で当日5,000円以上


チャージした領収書を発行した上で、葛西臨海公園駅係員にご提示お願いします。



２.Suicaのペンギン撮影会


Suicaのペンギン撮影会は葛西臨海公園　第３駐車場、防災イベントエリアで行います。


撮影時間　計４回　10：00～10：30、11：30～12：00、13：00～13：30、14：40～15：00



３.Suica利用キャンペーン


葛西臨海公園駅高架下商業施設内店舗においてSuicaで1,000円（税込み）以上お支払いされたお客さまにオリジナルグッズをプレゼント。


当日のSuica利用レシートを係員にご提示をお願いします。グッズがなくなり次第終了します。


引換えは館内バーガーキング脇で行います。



その他の見どころ


イベント当日は、千葉県を代表する「成田ゆめ牧場」をはじめ、多彩なキッチンカーが出店し、来場者に食の楽しみも提供します。


また、参加者にはカプセルトイを1回プレゼントする企画も実施します。


ぜひこの機会に、葛西臨海公園へお越しください。




イベント詳細



葛西臨海公園防災フェス＆アウトドア　もしもの時も、遊びの時も



■開催概要


日時：2026年2月14日（土）10:00～15:00


※荒天の場合は中止


場所：葛西臨海公園内 第3駐車場


参加：無料（一部コンテンツは抽選制）



■イベント内容


１.東京都公園協会


　　公園防災ラボ、パネル展示



２.江戸川区防災・防犯PR


江戸川区防災アプリ、感震ブレーカー、自動通話録音機PR、


起震車体験



３.葛西警察署


警察特殊車両展示、白バイ展示、こども制服撮影　



４.葛西消防署


VR防災体験車、はしご車、ポンプ車搭乗体験（当日抽選）、こども制服撮影、煙体験、消火器体験、


東京消防庁マスコット「キュータ」参加



はしご車搭乗体験 計4回実施　抽選時間　10：00、11：00、12：30、13:30　各回当選者5組が乗車出来ます。


各回当選者５組が搭乗できます。大人のみの乗車はご遠慮ください。


ポンプ車搭乗体験　計4回実施　抽選時間　10：00、11：00、12：30、13:30　各回当選者10組が乗車出来ます。


各回当選者10組が搭乗できます。1組3名までご乗車できます。大人のみの乗車はご遠慮ください。


５.日産自動車株式会社


EV車『リーフ』による災害時給電デモンストレーション、環境技術体験教室「日産わくわくエコスクール」開催



わくエコスクール　計4回実施　先着順　、現地申込、整理券配布


開催時間　10：30～11：10、11：30～12：10、12：30～13：10、13：30～14：10


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対象者　小学生、各回10名


　EV車両　リーフ、SAKURA展示



６.Tesla Japan合同会社


　　　 最先端EV車両の展示、住宅用蓄電池の展示



７.ogawaGRANDlodge新木場


　　　 キャンプ用テント・テーブル・チェアの展示、キャンプ用品販売



８.いのちを守る＠プロジェクトJAPAN


いのちを守る＠防災クッキング　　火を使わない防災食を体験 計４回実施 先着順


　　　　　防災クッキング　開催時間　10：15～11：00、11：15～12：00、12：15～13：00、13：15～14：00


　　　　　各回20名、アレルギー等は当日ご提供する食材でご確認お願いします。



９.東日本旅客鉄道株式会社　千葉支社


・Suicaチャージキャンペーン


　 葛西臨海公園駅の券売機でSuicaに5,000円以上チャージすると、葛西臨海公園駅オリジナルグッズを1個プレゼント


グッズがなくなり次第終了します。




１０.株式会社ジェイアール東日本都市開発


・Suicaのペンギン撮影会　計4回実施


撮影時間　10：00～10：30、11：30～12：00、13：00～13：30、14：30～15：00


開催場所　受付テント脇



・Suica利用キャンペーン


　 高架下施設店舗においてSuicaで1,000円（税込み）以上お支払いされたお客さまにオリジナルグッズをプレゼント　


グッズがなくなり次第終了します。



・カプセルトイプレゼント 受付テントにおいて、お一人さま1回。　グッズがなくなり次第終了します。


　　　　


■実行委員会


公益財団法人東京都公園協会


株式会社ジェイアール東日本都市開発


東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社


日産自動車株式会社


Tesla Japan合同会社


Ogawa GRAND lodge 新木場


いのちを守る＠プロジェクトJAPAN