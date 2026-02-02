気持ち×季節を伝えるカラースクラブ「ハロースクラブ」シリーズにジップアップが新登場！ユニフォームメーカー「住商モンブラン」

住商モンブラン株式会社色のチカラで気持ち×季節を伝える「ハロー！スクラブ」

ユニフォームメーカー住商モンブラン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼八 晃）は医療従事者向けカラースクラブシリーズ「ハロースクラブ」において、新たにジップアップタイプの男女兼用スクラブMS010を2026年1月にリリースいたしました。

「ハロースクラブ」は、色が与えるイメージや効果に加え、チームカラー、日勤・夜勤の色分け、季節に合わせたイメージチェンジなど、昨今様々な使い分けをするニーズとカラートレンドに対応できる豊富なカラーバリエーションを取り揃えています。

今回新たにリリースとなったジップアップタイプは、スクラブMS005のカラーバリエーションの中から人気の8色を中心にご用意しました。

ジップアップタイプのスクラブスクラブMS010のディテールポイント

スクラブ（MS010）は、軽い着心地のストレッチ素材と体型を拾わないスマートシルエットを採用。

脱ぎ着しやすいジップアップタイプに必要な機能を搭載しつつ、シンプルで手ごろな価格を実現しました。

同シリーズのパンツ（MB003）とのセットアップも可能です。

CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクトを応援

CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト

この「ハロースクラブ」シリーズは子どもたちへ安全と未来を贈るため、CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクトを応援するカーボンオフセット対象商品となります。本商品のご購入金額の一部が、プロジェクトの活動支援に役立てられます。

商品仕様

シリーズ名 ハロースクラブ

商品名 スクラブ（男女兼用）

品番 MS010

カラー展開 全8色（チェリーブロッサム／ワインレッド、ミストブルー／ミッドナイトブルー、グレープパープル／ミッドナイトブルー、ワインレッド／ミッドナイトブルー、ミッドナイトブルー／ミストブルー、スノーグレー／グレープパープル、スモーキーブラック／ミッドナイトブルー、ホーリーグリーン／スモーキーブラック）

素材 ストレッチツイル（ポリエステル100%）

サイズ展開 S～3L（SS、4L～9Lはイージーオーダー品）

メーカー希望小売価格 6,050円（税込）

発売予定 2026年1月

販売について

モデル着用（左 グレープパープル／ミッドナイトブルー、右 ミストブルー／ミッドナイトブルー）

2026年1月より全国のユニフォーム販売代理店にて順次取り扱い開始

取り扱いオンラインストア一覧はこちら：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

本件に関するお問い合わせ先

住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐

メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp

会社概要

住商モンブラン株式会社

1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。

会社名：住商モンブラン株式会社

代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)

本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号

コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/

デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/

取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/

オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/

