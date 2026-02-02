気持ち×季節を伝えるカラースクラブ「ハロースクラブ」シリーズにジップアップが新登場！ユニフォームメーカー「住商モンブラン」
色のチカラで気持ち×季節を伝える「ハロー！スクラブ」
ユニフォームメーカー住商モンブラン株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼八 晃）は医療従事者向けカラースクラブシリーズ「ハロースクラブ」において、新たにジップアップタイプの男女兼用スクラブMS010を2026年1月にリリースいたしました。
「ハロースクラブ」は、色が与えるイメージや効果に加え、チームカラー、日勤・夜勤の色分け、季節に合わせたイメージチェンジなど、昨今様々な使い分けをするニーズとカラートレンドに対応できる豊富なカラーバリエーションを取り揃えています。
今回新たにリリースとなったジップアップタイプは、スクラブMS005のカラーバリエーションの中から人気の8色を中心にご用意しました。
ジップアップタイプのスクラブ
スクラブMS010のディテールポイント
スクラブ（MS010）は、軽い着心地のストレッチ素材と体型を拾わないスマートシルエットを採用。
脱ぎ着しやすいジップアップタイプに必要な機能を搭載しつつ、シンプルで手ごろな価格を実現しました。
同シリーズのパンツ（MB003）とのセットアップも可能です。
CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクトを応援
CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト
この「ハロースクラブ」シリーズは子どもたちへ安全と未来を贈るため、CO2削減＋子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクトを応援するカーボンオフセット対象商品となります。本商品のご購入金額の一部が、プロジェクトの活動支援に役立てられます。
商品仕様
シリーズ名 ハロースクラブ
商品名 スクラブ（男女兼用）
品番 MS010
カラー展開 全8色（チェリーブロッサム／ワインレッド、ミストブルー／ミッドナイトブルー、グレープパープル／ミッドナイトブルー、ワインレッド／ミッドナイトブルー、ミッドナイトブルー／ミストブルー、スノーグレー／グレープパープル、スモーキーブラック／ミッドナイトブルー、ホーリーグリーン／スモーキーブラック）
素材 ストレッチツイル（ポリエステル100%）
サイズ展開 S～3L（SS、4L～9Lはイージーオーダー品）
メーカー希望小売価格 6,050円（税込）
発売予定 2026年1月
モデル着用（左 グレープパープル／ミッドナイトブルー、右 ミストブルー／ミッドナイトブルー）
販売について
2026年1月より全国のユニフォーム販売代理店にて順次取り扱い開始
取り扱いオンラインストア一覧はこちら：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
本件に関するお問い合わせ先
住商モンブラン株式会社 企画・マーケティング部 広報宣伝チーム 高垣・比佐
メールアドレス montblanc_pr@scmb.jp
会社概要
住商モンブラン株式会社
1950年創業の総合白衣メーカー。医療・介護、飲食・サービス、食品工場向けの白衣や作業服など、働く人のためのユニフォームを企画、生産、販売している会社です。
会社名：住商モンブラン株式会社
代表取締役社長：兼八 晃(かねはち あきら)
本社所在地：〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目7番28号
コーポレートサイトURL：https://www.scmb.co.jp/
デジタルカタログ：https://www.scmb.co.jp/catalog/
取り扱いオンラインストア一覧：https://www.scmb.co.jp/onlinestore/
オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/sumisho_montblanc/
住商モンブラン株式会社プレスリリース一覧はこちら：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/175182