国内最大級のねこイベント「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」にあっとほぉーむカフェが参加！

インフィニア株式会社

2004年に秋葉原で誕生し、今年22年目を迎える「あっとほぉーむカフェ」（運営：インフィニア株式会社／本社：東京都千代田区／代表取締役：深沢孝樹）が、「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」に初参加いたします。

「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」は、ねこの同伴もOK！「猫がライフパートナーな人」「猫推しな人」に対し、より猫との生活を充実させる商品・情報・体験を提供する場として開催されるイベントです。

今回は、あっとほぉーむカフェから猫好きメイド8名が参加！ご主人様・お嬢様、そして猫ちゃんのご帰宅を、東京ビックサイトでお待ちいたしております。

◆イベント概要

■日程

2026年2月21日(土）、22日(日）

■時間

10：40～17：00（最終入場：16:00まで）

■場所

東京ビックサイト 南2ホール

■Lovely にゃんフェスタ 公式サイト

https://lovelynyanfesta.jp/

■入場料

当日チケット2,000円

※購入方法等の詳細は、Lovely にゃんフェスタ公式サイトをご覧ください。

◆あっとほぉーむカフェ出展内容

上段左から：ふわる、めらる、みしな、みゆな、下段左から：ゆな、ちたん、あいず、ゆずりは

■参加メイド

ふわる、めらる、みしな、みゆな、ゆな、ちたん、あいず、ゆずりは

※メイドにより参加スケジュールが異なりますので、ご注意ください。

■内容

・チェキ撮影イベント

・メイドとゲーム対戦

■3部制(両日)

1部 10:30～12:00

2部 12:30～14:00

3部 15:00～16:30

※参加券のご購入は事前販売のみですのでご注意ください。

■販売開始日時

2月21日(土)分チェキ券、ゲーム対戦券：2月3日(火)19:00 ～

2月22日(日)分チェキ券、ゲーム対戦券：2月3日(火)20:00 ～

■参加方法やチケットのご購入方法は、下記からご確認くださいませ。

https://www.cafe-athome.com/info/201929

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ。

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe

■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@at_home_cafe