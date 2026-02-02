国内最大級のねこイベント「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」にあっとほぉーむカフェが参加！
2004年に秋葉原で誕生し、今年22年目を迎える「あっとほぉーむカフェ」（運営：インフィニア株式会社／本社：東京都千代田区／代表取締役：深沢孝樹）が、「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」に初参加いたします。
「Lovely にゃんフェスタ in 東京2026」は、ねこの同伴もOK！「猫がライフパートナーな人」「猫推しな人」に対し、より猫との生活を充実させる商品・情報・体験を提供する場として開催されるイベントです。
今回は、あっとほぉーむカフェから猫好きメイド8名が参加！ご主人様・お嬢様、そして猫ちゃんのご帰宅を、東京ビックサイトでお待ちいたしております。
◆イベント概要
■日程
2026年2月21日(土）、22日(日）
■時間
10：40～17：00（最終入場：16:00まで）
■場所
東京ビックサイト 南2ホール
■Lovely にゃんフェスタ 公式サイト
https://lovelynyanfesta.jp/
■入場料
当日チケット2,000円
※購入方法等の詳細は、Lovely にゃんフェスタ公式サイトをご覧ください。
上段左から：ふわる、めらる、みしな、みゆな、下段左から：ゆな、ちたん、あいず、ゆずりは
◆あっとほぉーむカフェ出展内容
■参加メイド
ふわる、めらる、みしな、みゆな、ゆな、ちたん、あいず、ゆずりは
※メイドにより参加スケジュールが異なりますので、ご注意ください。
■内容
・チェキ撮影イベント
・メイドとゲーム対戦
■3部制(両日)
1部 10:30～12:00
2部 12:30～14:00
3部 15:00～16:30
※参加券のご購入は事前販売のみですのでご注意ください。
■販売開始日時
2月21日(土)分チェキ券、ゲーム対戦券：2月3日(火)19:00 ～
2月22日(日)分チェキ券、ゲーム対戦券：2月3日(火)20:00 ～
■参加方法やチケットのご購入方法は、下記からご確認くださいませ。
https://www.cafe-athome.com/info/201929
＜あっとほぉーむカフェ＞
『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ。
メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。
2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。
2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。
海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。
■あっとほぉーむカフェ公式HP
https://www.cafe-athome.com
■あっとほぉーむカフェグローバルサイト
https://www.maidcafe-athome.com/
■あっとほぉーむカフェ公式X
https://twitter.com/athome_cafe
■あっとほぉーむカフェ公式Instagram
https://www.instagram.com/athome__cafe
■あっとほぉーむカフェ公式TikTok
https://www.tiktok.com/@at_home_cafe