職人さん御用達オンラインストア「島道具 楽天市場店」が楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 にて『ガーデン・DIYジャンル大賞』を初受賞！

株式会社シマコーポレーション

株式会社シマコーポレーション（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：島袋盛市郎）が運営する楽天市場の出店店舗「島道具」は、楽天市場が主催する年間表彰制度「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー 2025」において、【ガーデン・DIYジャンル大賞】を初受賞いたしました。




【ガーデン・DIYジャンル大賞】を初受賞！

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーについて

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、楽天市場に出店する約5万店舗の中から、売上実績、成長率、お客様満足度などを総合的に評価し、特に優れた店舗を表彰する制度です。



■島道具について


株式会社シマコーポレーション（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：島袋盛市郎）が運営するオンラインストアです。マキタ・ハイコーキ（旧日立工機）・マックスをはじめとした主要メーカーの電動工具・エアー工具・大工道具を中心に、プロの建築職人向け商品から一般向け商品まで幅広く取り扱っています。



島道具では、365日出荷に対応した物流体制を基盤に、楽天市場の「最強翌日配送」に対応する即納可能な対象商品を多数ラインナップ。


現場で「今すぐ必要」とされる急なニーズにも迅速に対応できる配送環境を整えることで、職人・事業者のお客様を中心に、継続的なご支持をいただいております。


■受賞コメント


このたび、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において「DIY・工具ジャンル大賞」を受賞できましたことを、大変光栄に存じます。


日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、関係各位の多大なるご支援に心より感謝申し上げます。
今後もお客様の信頼にお応えすべく、サービスのさらなる向上に誠心誠意取り組んでまいります。




------------------------------------------------------------


