「EV/HEVにおける熱問題と冷却技術」と題して、株式会社サーマルデザインラボ 代表取締役 国峯 尚樹氏によるセミナーを2026年3月4日(水)に開催!!

【「熱」を制するはEV制す】

EV/HEVにおける熱問題と冷却技術

～放熱材料、冷却デバイスを多用する最新のサーマルマネジメント～

株式会社サーマルデザインラボ 代表取締役 国峯 尚樹 氏

２０２６年３月４日（水） 午後１時～３時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

自動車は100年に一度と言われる大変革期にあります。CASEに象徴されるように、高速通信による常時接続（Connected）、自動運転（ADAS）、EV（モータ、インバータ、バッテリ）は、いずれも高速・高出力（高発熱）デバイスを必要とします。これらの半導体デバイスは適切な温度管理、効率的な冷却が不可欠です。

車載機器は密閉ユニットに実装されるため、放熱材料や冷却デバイスを多用します。またLiバッテリーは低温にも弱く、適切な温度に加熱する必要がありますが、可能な限り電気エネルギー使わず、排熱を利用する「サーマルマネジメント」が重要です。ここでは、最近のEVの熱問題とそれに対応する冷却技術について解説します。

１．「CASE」と熱 ～エレクトロニクス化が進む車載機器の熱問題～

２．インバータの放熱構造と開発動向

３．ECUの筐体伝導放熱

４．車載機器で使用される

TIM（サーマル インターフェース マテリアル）の種類と使用法

５．バッテリーの冷却

６．自動運転（ADAS）向けコンピュータの冷却

７．質疑応答

