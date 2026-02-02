eスポーツチーム「REJECT」IdentityV 第五人格部門が「2025秋季IJL決勝戦」にて準優勝　世界大会『Call of the Abyss VIII』へ向けて再始動

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、IdentityV 第五人格部門が、2025年12月21日に開催された「第五人格 FanMeeting＆2025秋季IJL決勝戦『スノードームの冬物語』～Christmas Wonder Parade～」に出場し、準優勝という結果を収めましたことをお知らせいたします。

REJECTはシーズンを通じて安定した戦いぶりを見せ、決勝の舞台へ進出しました。決勝戦では、サバイバー陣（Soba、City、Raolie、Unpyi）による連携と、ハンター陣（Alf、AKa）の駆け引きが随所で光り、hhuコーチの戦略のもと一進一退の攻防を展開しました。あと一歩及ばず準優勝となりましたが、この舞台で得た経験を糧に、次なる世界大会へ向けてさらに強化を進めてまいります。

REJECT IdentityV 第五人格部門は、世界大会『Call of the Abyss VIII（COA VIII）』に向けて再始動いたします。日本代表としての誇りを胸に、世界の頂点を目指してチーム一丸となって挑戦を続けてまいります。引き続き、REJECT IdentityV 第五人格部門への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会詳細】

■ 大会名：第五人格 FanMeeting＆2025秋季IJL決勝戦『スノードームの冬物語』～Christmas Wonder Parade～

■ 開催日：2025年12月19日（金）～12月21日（日）

■ 会場：インテックス大阪 5号館

■ 主催：NetEase Games

■ 賞金総額：20,000,000円

■ 公式配信：YouTube IdentityV公式チャンネル

【REJECT IdentityV 第五人格部門 ロスター】

■ Soba（@kona_0603(https://x.com/kona_0603)）｜サバイバー

■ City（@cityy_V(https://x.com/cityy_V)）｜サバイバー

■ Raolie（@raori_(https://x.com/raori_)）｜サバイバー

■ Unpyi（@unpii2213(https://x.com/unpii2213)）｜サバイバー

■ fuku（@Fukufuku0037(https://x.com/Fukufuku0037)）｜サバイバー

■ AKa（@TMW75641137(https://x.com/TMW75641137)）｜ハンター

■ Alf（@Alf_1_(https://x.com/Alf_1_)）｜ハンター

■ hhu（@hhubiribiri(https://x.com/hhubiribiri)）｜コーチ

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり”神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

