【ARCHIVIO（アルチビオ）】2026 Spring/Summer「HERITAGE POP」WEBカタログ公開！

株式会社ビキジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役：佐藤 裕之）が展開する

ゴルフウェアブランド「ARCHIVIO（アルチビオ）」は、2026年2月2日（月）より最新コレクション「HERITAGE POP 2026 Spring/Summer」のWEBカタログを公式ブランドサイトにて公開いたしました。全国のアルチビオストアおよびビキジャパン公式オンラインストアにて発売しております。

HERITAGE POP（ヘリテージ・ポップ）

ARCHIVIOが2026年春夏に提案する「HERITAGE POP」は、ファッション界で普遍的に愛されてきた

マリンやフラワー、トラディショナルといったモチーフを軸に、配色やロゴ表現、上質な素材使いなど、ブランドが大切にしてきたものづくりの姿勢を重ね合わせたコレクションです。

そこに、春夏の明るさと異素材の組み合わせを加え、ゴルフシーンを現代的なバランスで表現しています。

以下のリンクより、コレクションの世界観を伝えるWEBカタログをご覧いただけます。

https://www.bikijapan-store.jp/archivio/catalog/2026-spring-summer/

コレクションの一部ご紹介します。

LOOK

CAP \17,600 taxin

BLOUSON \29,700 taxin

POLO \29,700 taxin

SKIRT \31,900 taxin

BAG \19,800 taxin

SUNVISOR \8,800 taxin

PULL \31,900 taxin

SKIRT \33,000 taxin

BAG \17,600 taxin

SOCKS \2,530 taxin

CAP \9,350 taxin

PULL \26,400 taxin

PANTS \26,400 taxin

BAG \20,900 taxin

ARCHIVIO（アルチビオ）

ファッションとスポーツの融合をテーマに、トレンド感のあるゴルフウェアを提案するブランドです。

ARCHIVIO公式サイト： https://www.bikijapan-store.jp/archivio/

ARCHIVIO公式 Instagram： https://www.instagram.com/archivio.official/

