【STUDIO PICONE（スタジオ ピッコーネ）】やさしさとつながりを描く『Travel Around the World』WEBカタログ公開！

株式会社ビキジャパン（本社：大阪市中央区 代表取締役：佐藤 裕之）が展開するレディースアパレルブランド「STUDIO PICONE（スタジオ ピッコーネ）」は、2026年2月2日（月）より最新コレクション「Travel Around the World 2026 Spring/Summer」のWEBカタログを公式ブランドサイトにて公開いたしました。全国のスタジオピッコーネストアとビキジャパン公式オンラインストアにて発売しております。

Travel Around the World

自然に寄り添うやさしいカラーと、軽やかさや透け感のある素材を用いた春夏コレクション。北欧の森やカプリの海、アルプスの岩肌、春の果実を想起させる淡いニュアンスカラーが、日常にやわらかな彩りを添えます。自然と人とのつながりを見つめ直す感性の旅をテーマに、アート表現にもさりげないメッセージを込めました。

以下のリンクより、コレクションの世界観を伝えるWEBカタログをご覧いただけます。

https://www.bikijapan-store.jp/studiopicone/catalog/2026-spring-summer/

コレクションの一部ご紹介します。

LOOK

Cardigan \42,900 taxin

Pants \33,000 taxin

Pull \27,500 taxin

Skirt \39,600 taxin

Pull \36,300 taxin

Pants \39,600 taxin

Blouse \39,600 taxin

Pull \27,500 taxin

Pants \31,900 taxin

STUDIO PICONE（スタジオ ピッコーネ）

上品で遊び心を感じさせるイタリアンエレガンスカジュアルを展開しているスタジオピッコーネ。

イタリアのアーティスト“GIUSEPPE PICONE（ジョゼッペ・ピッコーネ）”が創造するオリジナリティ溢れる司祭のキャラクターがトレードマークです。

素朴な優しさを感じさせるキャラクターは、多くの人々に愛され共感されています。



STUDIO PICONE公式サイト：https://www.bikijapan-store.jp/studiopicone/

STUDIO PICONE公式Instagram：https://www.instagram.com/picone_roma.official/

