日本直販、声優事務所「クロコダイル」を子会社化

日本直販株式会社

日本直販株式会社は、声優事務所「クロコダイル」を運営する株式会社クロコダイルを子会社化いたしました。日本直販がこれまで培ってきた通販・会員事業の基盤と、クロコダイルが有する声優の表現力や発信力を掛け合わせることで、ライブ配信やライブコマースを軸とした新たな買い物体験の創出を目指してまいります。

■ 日本直販がクロコダイルを子会社化

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷彰孝、以下「日本直販」）は、声優プロダクションである株式会社クロコダイル（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田芳史、以下「クロコダイル」）の株式を取得し、同社を子会社化いたしました。クロコダイルは、アニメやゲーム分野に加え、CMナレーションや番組出演など、幅広い領域で実績を持つ実力派声優が多数所属する声優事務所です。今回の子会社化により、両社はより一体的な事業運営を進めてまいります。

■ 日本直販がこれまで行ってきた取り組み

日本直販は、総合通販事業を中核としながら、従来の「モノを売る」通販の枠にとらわれない取り組みを進めてまいりました。これまでに、Jリーグ「サガン鳥栖」と連携した体験施策「日本直販 SPECIAL DAY!!」の開催や、会員向けに厳選した旅行体験の提供など、体験価値を重視した施策を展開しております。また、ライブ配信や番組形式を取り入れた販売企画にも取り組み、ECとエンターテインメントを結びつけるノウハウを蓄積してまいりました。

■ クロコダイル子会社化によって実現する今後の展望

今回のクロコダイル子会社化により、日本直販は、声優の高い表現力やファンとの親和性を活かしたライブコマースを本格的に強化してまいります。これまで外部連携で実施してきたライブコマース番組を内製化することで、企画力・演出力・品質のさらなる向上を図ります。今後は、番組、EC、イベントを有機的に組み合わせ、声優を起点とした新しい購買体験や参加型サービスを提供してまいります。日本直販は、物販にとどまらず、体験、会員、旅行、金融、保険といった複数のサービスを束ねる総合サービス企業への進化を目指しております。

■ 所属タレント（敬称略）

原奈津子

愛知県出身 7月6日生まれ A型

声優

アニメ「盾の勇者の成り上がり」リーシア

アニメ「メイドインアビス」メイニャ

アニメ「理系が恋に落ちたので証明してみた。」奏 言葉

アニメ「邪神ちゃんドロップキック」橘芽依

アニメ「ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP」後輩

外画「美女と純情男」パク・ドラ

SNS

X：natsukostaff

Instagram：haranatsuko0706

TikTok：haranatsuko

小坂井祐莉絵

愛知県出身 7月6日生まれ O型

声優

アニメ「恋と呼ぶには気持ち悪い」有馬一花（主演）

アニメ「ホリミヤ」吉川由紀

アニメ「邪神ちゃんドロップキック」ぺこら

アニメ「ほっぺちゃん」黒ほっぺちゃん

ゲーム「制服カノジョ」 八尋実桜

SNS

X：Kozakai_Yurie

Instagram：yurie_kozakai0706。

長谷川玲奈

新潟県出身 3月15日生まれ O型

声優

アニメ「黒猫と魔女の教室」ポルックス・ジェミニ

アニメ「リンカイ！」弥彦巫子

アニメ「エルフさんは痩せられない。」黒枝

アニメ「邪神ちゃんドロップキックX」アトレ

外画 「Netflix ロイヤルティーン:ウワサのプリンス」レナ（主演）

SNS

X：bbg_hasegawa315

Instagram：bbg_rena0315

TikTok：bbg_pon。

山田親之條

沖縄県出身 11月22日生まれ O型

声優

アニメ「進撃の巨人 The Final Season」駐屯兵、イェーガー派

アニメ「僕のヒーローアカデミア」市民

アニメ「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」安井ナガカツ

アニメ「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる」高江洲

アニメ「ほっぺちゃん」象耳ほっぺちゃん

SNS

X：shinnojo_YAMADA

朝ノ瑠璃

石川県出身 8月4日生まれ AB型

声優

アニメ「邪神ちゃんドロップキックX」エキュート

アニメ「さようなら竜生、こんにちは人生」カラヴィス

アニメ「逆異世界転生エージェント エーコさん」エーコ

ゲーム「コトダマン」ユウヅル 他

SNS

X：asanoruri

YouTube：朝ノ姉妹ぷろじぇくと

（https://www.youtube.com/@asanoshimaiproject）

田中音緒

東京都出身 11月16日生まれ B型

声優

アニメ「ほっぺちゃん」ティアラほっぺちゃん

アニメ「さようなら竜生、こんにちは人生」紫色の髪の女性

ゲーム「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！」カレン

ゲーム「二ノ国：CrossWorlds」司書見習いバードル文献保管室レイ

SNS

X：neo_tanaka_

YouTube：CV.ねおちゃん -neo tanaka-。

（https://www.youtube.com/@cv.neochan）

青山なぎさ

東京都出身 5月16日生まれ B型

声優

アニメ「ラブライブ！スーパースター!!」葉月恋

アニメ「SYNDUALITY Noir」シエル

ナレーション「Travis Japanのバラエティだぜ!!」

舞台「ナビレラ」ヘジン

舞台「ヒーロー」ジェーン・フォスター

舞台「かげきしょうじょ」野島聖

ラジオ・配信「青山なぎさの勝手にIMO協会」

TV「めざましテレビ」イマドキガール

SNS

X：AoyamaNagisa

Instagram：aoyamanagisa_official

TikTok：aoyama_nagisa_official

＜会社概要＞

・日本直販株式会社

代表取締役社長 水谷 彰孝

https://corporate.666-666.jp

＜事務所概要＞

・株式会社クロコダイル

代表取締役社長 宮田 芳史

https://www.crocodile-ltd.com/