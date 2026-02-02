キャラットがこどもたちの学び・体験・未来の可能性を広げる体験型イベント「ミライ探求フェスタ」に出展

株式会社キャラットmain_ミライ探求フェスタ

全国でフォトスタジオ事業を展開する株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）は、東京都環境局主催で2026年3月8日（日）に開催予定の「ミライ探求フェスタ」に出展いたします。当日は当社ブースにてワクワクエコフラワー作りと撮影体験をお楽しみいただけます。

ミライ探求フェスタとは

東京都では、小学生がおうちの環境リーダー（環境局長）になって、家族と一緒に楽しみながらエコアクションに取り組むことを目的とした事業（わが家の環境局長事業）を進めています。

「ミライ探求フェスタ」は、おうちの環境リーダーになっていただくこどもたちの、学び・体験・未来の可能性を広げる体験型イベントです。来場者となるこどもたちが、エネルギー、食、科学、スポーツなど多彩なテーマのなかから、実際に「見て・触れて・学ぶ」体験を通じて、こどもたち自身が未来の自分や地球について学び、考える力を育む場を創出することを志向しています。こどもたちと一緒に、未来を考え、行動の輪を広げる。「ミライ探究フェスタ」は、そんな共創の場です。

ミライ探求フェスタ概要

◆開催日時

2026年3月8日（日）10:00～17:00

◆開催場所

１.新宿駅西口広場イベントコーナー（東京都新宿区西新宿１丁目５）

２.ＪＡ東京アグリパーク（東京都渋谷区代々木２丁目１０－１２ ＪＡ東京南新宿ビル）

◆入場料

無料

未来探求フェスタ及びイベント詳細については、未来探求フェスタのホームページ(https://www.miraitankyufesta.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

キャラットブース概要

キャラットは当日、ブース内で以下のイベントを実施いたします。

ぜひこの機会にお越しください。

◆ブース場所

新宿駅西口広場イベントコーナー（東京都新宿区西新宿１丁目５）

◆実施内容

衣装アップサイクル・エコフラワーフォト

ワクワクエコフラワー作りと撮影体験をしていただけます。

スタジオキャラットでの撮影で役目を終えた着物、ドレス、小物などの衣装を、廃棄せずにアップサイクルし、“エコフラワー”として生まれ変わらせるワークショップを実施します。参加者は、実際に衣装の布を使ってお花や飾りを制作し、完成した作品と一緒にミニ撮影体験をお楽しみいただけます。

捨てられてしまうはずだった布が新しいかたちでよみがえる体験を通して、「捨てずに工夫して使うことで、ごみを減らし、環境にやさしい選択ができる」ということを、子どもから大人まで楽しく学べる内容です。作った後はご自身のスマホで撮影が可能です。