株式会社QUICK（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松本 元裕、以下当社）は、証券会社、金融機関の相続・事業承継の相談業務を支援するため、専門家による情報サービスを2026年2月2日より提供開始いたします。

現在、証券会社、金融機関で取り組む「資産管理型営業」において、次世代への資産・事業の承継は重要なテーマの１つです。しかし、顧客の財産状況や法制度の活用法は年々複雑化しており、現場の営業担当者にはより高度で実務的な知識が求められています。

本サービスは、税理士や弁護士などの専門家による「実務事例」や「制度解説」をWebコンテンツとして提供することで、営業現場の課題解決力を高め、顧客満足度の向上を支援します。

■サービスの概要

本サービスでは、営業担当者が日々の相談業務ですぐに活用できる実務的な知見を、体系化されたWebコンテンツとして提供します。

１．相続相談事例

専門家による金融機関、証券会社の提供する相続・事業承継のソリューションを活用した対策事例を中心としたコンテンツ。相談にあたる顧客のご職業、財産状況、課題など類似した属性の事例を実務で参考にしていただけます。

２．最新制度の活用解説

相続・事業承継に関する最新の制度改正や話題のテーマを専門家が解説。相談シーンでの話題提供や、相続知識のアップデートに活用可能です。

３．相続実務プロセスガイド

顧客のニーズ把握や課題の抽出、対策・解決手段の検討方法など、相続・事業承継の相談業務において専門家が実践しているプロセスを体系化。相談業務に向けたスキルセットにご活用いただけます。

４．営業視点の検索機能

「家族構成」「ライフスタイル」「財産状況」など、営業担当者が把握している顧客情報から、最適な事例や記事をスピーディーに検索できます。

■今後の展開

当社が提供する資産管理型営業支援ツール「QUICK Asset Design」シリーズへの相続関連コンテンツの搭載、既存のポートフォリオ分析機能やゴールベースアプローチ機能等との連携を強化し、対面コンサルティングをトータルで支えるプラットフォームへと進化させてまいります。

