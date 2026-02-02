電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを2026年2月13日(金)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年2月13日(金)～ 電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを開催することをお知らせいたします。

ー 開催概要 ー

◆店舗開催

開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)

開催内容：「ストライク・ザ・ブラッド」関連商品の販売



◆オンラインショップ

開催期間：2026年3月4日(水)15:00～3月29日(日)23:59

開催場所：ゲーマーズオンラインショップ



※ポップアップ終了後、ゲーマーズオンラインショップにて通信販売を行う予定です。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

店舗キャンペーン

【購入特典】

期間中に会場内にて『ストライク・ザ・ブラッド』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、特典ブロマイド(全3種)から1枚ランダムでプレゼントいたします!



■ブロマイド全3種(ランダム)

※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。

※景品は無くなり次第終了となります。

※オンラインショップでのご購入の場合は特典付与はございません。ご注意ください。

販売商品■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングハート形缶バッジ Ver.チョコレート価格：550円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルキーホルダー Ver.チョコレート価格：770円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー 姫柊雪菜 Ver.チョコレート価格：880円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート価格：880円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート価格：880円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 姫柊雪菜 Ver.チョコレート価格：1,980円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート価格：1,980円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート価格：1,980円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー 姫柊雪菜 Ver.チョコレート価格：13,200円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート価格：13,200円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート価格：13,200円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 姫柊雪菜 Ver.チョコレート価格：3,300円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート価格：3,300円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート価格：3,300円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 姫柊雪菜価格：6,050円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 藍羽浅葱価格：6,050円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 煌坂紗矢華価格：6,050円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー ラ・フォリア・リハヴァイン価格：6,050円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングスクエア缶バッジ Ver.カバービジュアル価格：660円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルしおりキーホルダー Ver.カバービジュアル価格：880円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングオーロラアクリルカード Ver.カバービジュアル(APPEND)価格：880円(税込)■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングミニ色紙 Ver.カバービジュアル(APPEND)価格：660円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー A 価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー B 価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー C 価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー D 価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 暁零菜 価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート A 価格：2,420円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート B 価格：2,420円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート C 価格：2,420円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート D 価格：2,420円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート E 価格：2,420円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 姫柊雪菜 Ver.ドレス 価格：1,980円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 暁零菜 価格：1,980円(税込)

■電撃文庫 水着アクリルマスコット『ストライク・ザ・ブラッド』【復刻版】 価格：1,650円(税込)

【権利表記】

(C)三雲岳斗 2026 イラスト／マニャ子

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。