電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを2026年2月13日(金)よりゲーマーズにて開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年2月13日(金)～ 電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを開催することをお知らせいたします。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7174
ー 開催概要 ー
◆店舗開催
開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)
開催内容：「ストライク・ザ・ブラッド」関連商品の販売
◆オンラインショップ
開催期間：2026年3月4日(水)15:00～3月29日(日)23:59
開催場所：ゲーマーズオンラインショップ
※ポップアップ終了後、ゲーマーズオンラインショップにて通信販売を行う予定です。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
店舗キャンペーン
【購入特典】
期間中に会場内にて『ストライク・ザ・ブラッド』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、特典ブロマイド(全3種)から1枚ランダムでプレゼントいたします!
■ブロマイド全3種(ランダム)
※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。
※景品は無くなり次第終了となります。
※オンラインショップでのご購入の場合は特典付与はございません。ご注意ください。
販売商品
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングハート形缶バッジ Ver.チョコレート
価格：550円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルキーホルダー Ver.チョコレート
価格：770円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー 姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：880円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：880円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：880円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー 姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 姫柊雪菜
価格：6,050円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 藍羽浅葱
価格：6,050円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー 煌坂紗矢華
価格：6,050円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー ラ・フォリア・リハヴァイン
価格：6,050円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングスクエア缶バッジ Ver.カバービジュアル
価格：660円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルしおりキーホルダー Ver.カバービジュアル
価格：880円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングオーロラアクリルカード Ver.カバービジュアル(APPEND)
価格：880円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングミニ色紙 Ver.カバービジュアル(APPEND)
価格：660円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー A 価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー B 価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー C 価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー D 価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット 暁零菜 価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート A 価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート B 価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート C 価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート D 価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート E 価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 姫柊雪菜 Ver.ドレス 価格：1,980円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア 暁零菜 価格：1,980円(税込)
■電撃文庫 水着アクリルマスコット『ストライク・ザ・ブラッド』【復刻版】 価格：1,650円(税込)
特集ページへ
【権利表記】
(C)三雲岳斗 2026 イラスト／マニャ子
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。