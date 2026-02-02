電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを2026年2月13日(金)よりゲーマーズにて開催致します！

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年2月13日(金)～ 電撃文庫『ストライク・ザ・ブラッド』バレンタイン POP UP SHOPを開催することをお知らせいたします。



https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7174
ー 開催概要 ー


◆店舗開催
開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店7F (営業時間:平日▶11:00～21:00 土日祝▶10:00～21:00)
開催内容：「ストライク・ザ・ブラッド」関連商品の販売

◆オンラインショップ
開催期間：2026年3月4日(水)15:00～3月29日(日)23:59
開催場所：ゲーマーズオンラインショップ



※ポップアップ終了後、ゲーマーズオンラインショップにて通信販売を行う予定です。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。



店舗キャンペーン


【購入特典】


期間中に会場内にて『ストライク・ザ・ブラッド』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、特典ブロマイド(全3種)から1枚ランダムでプレゼントいたします!

■ブロマイド全3種(ランダム)




※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。
※景品は無くなり次第終了となります。
※オンラインショップでのご購入の場合は特典付与はございません。ご注意ください。


販売商品

■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングハート形缶バッジ Ver.チョコレート
価格：550円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルキーホルダー Ver.チョコレート
価格：770円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー　姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：880円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー　煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：880円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』SNS風アクリルキーホルダー　ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：880円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア　姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア　煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア　ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：1,980円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー　姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー　煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』特大タペストリー　ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：13,200円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット　姫柊雪菜 Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット　煌坂紗矢華 Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット　ラ・フォリア・リハヴァイン Ver.チョコレート
価格：3,300円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー　姫柊雪菜
価格：6,050円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー　藍羽浅葱
価格：6,050円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー　煌坂紗矢華
価格：6,050円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』B2変形タペストリー　ラ・フォリア・リハヴァイン
価格：6,050円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングスクエア缶バッジ Ver.カバービジュアル
価格：660円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングアクリルしおりキーホルダー Ver.カバービジュアル
価格：880円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングオーロラアクリルカード Ver.カバービジュアル(APPEND)
価格：880円(税込)

■『ストライク・ザ・ブラッド』トレーディングミニ色紙 Ver.カバービジュアル(APPEND)
価格：660円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー　A　価格：3,300円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー　B　価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー　C　価格：3,300円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』B2タペストリー　D　価格：3,300円(税込)


■『ストライク・ザ・ブラッド』デスクマット　暁零菜　価格：3,300円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート　A　価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート　B　価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート　C　価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート　D　価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』ビッグアクリルプレート　E　価格：2,420円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア　姫柊雪菜　Ver.ドレス　価格：1,980円(税込)
■『ストライク・ザ・ブラッド』アクリルフィギュア　暁零菜　価格：1,980円(税込)
■電撃文庫 水着アクリルマスコット『ストライク・ザ・ブラッド』【復刻版】　価格：1,650円(税込)



【権利表記】


(C)三雲岳斗 2026　イラスト／マニャ子



【株式会社カードラボ 会社概要】


株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。