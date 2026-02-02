爽快な刺激が楽しめる！定番のおいしさ！「ダイドー THE コーラ」を新発売

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「ダイドー THE コーラ」を自動販売機では3月2日（月）より、量販店等では5月25日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

「ダイドー THE コーラ」は、定番のコーラのおいしさが楽しめる、春夏シーズンにぴったりな強炭酸飲料です。適度な酸味と甘味のバランスで、ゴクゴク飲める味わいに仕上げました。

また、「ダイドー THE コーラ」は、当社自動販売機で展開中の、生活に寄り添った価格でお届けする「ハートプライス」商品ラインアップの対象商品です。

リフレッシュしたいときなど、さまざまなシーンで、強刺激・超爽快な「ダイドー THE コーラ」をお楽しみください。

●商品特長

「ダイドー THE コーラ」

◆適度な酸味と甘味でゴクゴク飲める、定番の味わいです。

◆強炭酸により、強刺激・超爽快なコーラに仕上げました。

●商品概要

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

