ネコ好きさん集合！くるっとこちらを見つめる“にゃんこバウム”数量限定発売。久世福商店【猫の日フェア】初開催

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年2月4日（水）～2月22日（日）＜猫の日＞までの期間、久世福商店“初”となる「猫の日フェア」を開催します。店内には、猫好きスタッフたちが集めた猫デザインの商品がずらりと並びます。

くるっとこちらを見つめる、にゃんこバウム【店舗限定・数量限定】

猫デザインの商品一例にゃんこバウム 594 円（税込）【店舗限定/数量限定】

今回のフェアの主役は、久世福商店オリジナル「にゃんこバウム」。猫が丸まって、くるっとこちらを見つめている、愛くるしい姿です。自由気ままで型にはまらない猫を、あえて型にはめて、型ぬきバウムにしました。切り抜いたあとの形までかわいい、ほろ苦く甘すぎない大人なココア味のバウムクーヘンです。

※数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。

袋いっぱいにつまった猫が愛らしい、ねこせんべい

ねこせんべい 茶 540 円（税込）【店舗限定/数量限定】ねこせんべい 白 540 円（税込）【店舗限定/数量限定】

国産米の甘さが広がる猫型せんべい。歯切れのよい食感で、お茶うけやプチギフトに。ねこせんべい白はお砂糖コーティングであまじょっぱさを楽しめます。

猫の日限定デザインで、猫好きなあの子に贈り物を

猫熨斗シール【店舗限定】

店舗限定の猫の日限定熨斗シールで、特別なギフトを演出。店舗では予算や用途に合わせたオリジナルギフトも承ります。

猫の日専用懸け紙【オンライン限定】

オンラインショップでは、猫の日専用の掛け紙（全3種類）や、メッセージカードをご用意。猫好きさんにぴったりのギフトをお楽しみください。

※猫の日専用の掛け紙は2月4日より、メッセージカードは2月中旬頃よりオンラインショップのみでご利用いただけます。

たくさんの“かわいい猫”に、会いに来てください

数量限定の商品もありますので、気になる方はお早めに。この期間だけ、かわいい猫たちが久世福商店でお待ちしています。お気に入りの猫を探したり、「うちの猫に似ている…！」と探してみたり。ぜひかわいい猫たちに会いに来てください。

猫の日フェア概要

【開催日程】

2026年2月4日（水）～2月22日（日）

【開催店舗】

全国の久世福商店店舗（一部店舗を除く）

【詳細】

2月22日の猫の日に合わせて、猫のデザインを施した商品を発売します。

詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?p=99519

