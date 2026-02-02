港町・神戸から発信する楽しめるホテル型アートフェア「KOBE ART MARCHE 2026」5月22日(金) ～ 5月24日(日)に開催！

一般社団法人神戸芸術振興協会

●「KOBE ART MARCHE 2026」は国内外から44の出展者が参加

●ふたつの公募展企画で新進アーティストやAIを用いた作品など次世代の才能を発掘

●2月末にはプレイベント開催、神戸蚤の市でライブペインティングを実施

●ビジュアルは青を基調に赤のアクセントを取り入れ、港町・神戸の開かれた雰囲気を表現

●3月6日(金)12:00より入場チケット販売開始

誰もがアートと出会える、ひらかれたホテル型フェア

一般社団法人神戸芸術振興協会は、2026年5月22日（金）～24日（日）の3日間、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて現代アートを中心としたホテル型アートフェア「KOBE ART MARCHE 2026」を開催いたします。

2009年の初開催以来17回目を迎える本フェアは、欧米を中心に発展してきたホテル型アートフェアの形式を取り入れ、出展者がホテルの客室を利用して作品を展示・販売する、日本でも数少ないアートフェアです。居住空間に近い環境で作品を鑑賞できることから、購入後の展示イメージを想像しやすく、初めてアート作品を購入する方にも親しまれてきました。

本年は神戸の街とのつながりをより大切にしながら、表現の広がりや新しいアートとの出会い方にも目を向け、普段アートに親しみのない方にも気軽に足を運んでいただける、よりひらかれたアートフェアを目指します。

KOBE ART MARCHE 2026 ロゴ

KOBE ART MARCHE 2026

会期：2026年5月22日（金）～24日（日）

VIPプレビュー：5月22日(金)＊招待者・報道関係者向け

一般公開：5月23日(土)・5月24日(日)

会場：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

主催：一般社団法人 神戸芸術振興協会

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ホテル型アートフェアならではの空間に、選りすぐりの作品が集結

「KOBE ART MARCHE 2026」では全国各地から選りすぐりのギャラリーおよびアーティストが参加いたします。会場は以下の3つのセクションで構成されます。

Galleries：全国から集まる選りすぐりのギャラリーとアーティストが展示・販売

Collaboration：多様な表現やプロジェクトを紹介

Award：『Artist meets Art Fair』および『AI ART meets Art Fair』入選アーティストの作品を展示

《出展者》

Gallery ACCESS / Artist in Residence KOBE（AiRK） / *Artas Gallery / アートデアート・ビュー / Bricolage / GALLERY CLASS / GALLERY CLEF / *CREATIVE SPACE HAYASHI/泰松館 / 同時代ギャラリー / *Eunoia / 花影抄／根津の根付屋 ＋ IKA Laboratory / *八犬堂ギャラリー / hide gallery / 石川画廊 / みうらじろうギャラリー / *gallery KASAI / 川田画廊 / 画廊香月 / 神戸北野美術館 / 神戸元町歩歩琳堂画廊 / *LAUGH & PEACE ART / ギャラリーロイユ / みぞえ画廊 / モノノアハレヲ / ギャラリーMOS / msb gallery / ノートギャラリー / 銀座画廊 美の起原 / galleria PONTE ガレリアポンテ / Gallery 螺 / RA art Gallery / REIJINSHA GALLERY / アトリエ三月 / 3ta2 SANTANI GALLERY / 芝田町画廊 / 田口美術 / *たかつき gallery R / 田中美術 / GALLERY 龍屋 / 天蛼画廊 / *Art Gallery 待夢 -TIME- / YOD TOKYO & Editions / 悠遊舎ぎゃらりぃ SAPPORO / *ZAZA GALERIE（ABC順）*初出展

ふたつの公募展『Artist meets Art Fair』『AI ART meets Art Fair』募集中

KOBE ART MARCHE 過去開催の様子KOBE ART MARCHE 過去開催の様子

本年は、未知なる才能の発掘を目的としたふたつの公募展を開催します。

『Artist meets Art Fair』では、ジャンルや表現手法を問わず、次代を担う新進アーティストの作品を募集。今年から新設された『AI ART meets Art Fair』では、AIを制作プロセスに取り入れたアート作品を対象とし、テクノロジーと創造性が交差する新たな表現の可能性を提示します。

両公募展の入選アーティストは「KOBE ART MARCHE」会場にて作品を展示し、来場者はアーティストと直接対話しながら作品の背景や制作プロセスに触れることができます。多様な視点と感性が集う本フェアで、未来を切り拓く新進アーティストたちの表現に、ぜひご注目ください。

『Artist meets Art Fair』

ジャンルや表現手法を問わず、次代を担う新進アーティストの作品を募集

締切：2026年2月28日（土）

詳細ページ：https://art-marche.jp/award/

《審査員》

川田 泰 (川田画廊 代表取締役、一般社団法人神戸芸術振興協会 理事)

阿部 和宣 (みぞえ画廊 専務取締役、一般社団法人アートフェアアジア福岡 代表理事)

Carol Yang (Uspace Gallery キュレーター、Art IJ contemporary art show ショーディレクター)

《特別審査員》

山本 浩貴 (文化研究者、実践女子大学文学部美学美術史学科准教授)

『AI ART meets Art Fair』

AIを制作プロセスに取り入れた作品を対象に、新しい表現の可能性を提示

締切：2026年3月31日（火）

詳細ページ：https://art-marche.jp/ai-art-award/

《審査員》

川田 泰 (川田画廊 代表取締役、一般社団法人神戸芸術振興協会 理事)

畠中 実 (キュレーター、美術・音楽批評、NTTインターコミュニケーション・センター［ICC］開館準備より同館に携わり数多くの展覧会を企画。主任学芸員、学芸課長をへて2025年3月末で同館を退任)

福岡 壯治 (神戸電子専門学校 校長)

山本 浩貴 (文化研究者、実践女子大学文学部美学美術史学科准教授)

入場チケットは3月6日(金)から販売開始

第10回『Artist meets Art Fair』最優秀賞 星詩奈 作品展示風景第10回『Artist meets Art Fair』入選 橋本百合香 作品展示風景

「KOBE ART MARCHE 2026」入場チケットは、2026年3月6日（金）12:00よりオンライン販売を開始いたします。最新情報は「KOBE ART MARCHE 2026」公式Webサイトおよび公式SNSで随時お知らせします。

会場では兵庫屈指の酒どころ「灘五郷」の日本酒きき酒が楽しめる「IPPUKU」ブースが登場。きき酒セットが一緒になったお得なセットチケットも同時に販売します。 港町神戸のひらかれた景色の中、新たな休憩スペースで浮遊する特別な時間をお過ごしください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100544/table/12_1_ae94375fd1ff5a031215047d85d4403a.jpg?v=202602020322 ]

入場について：

・入場可能日：2026年5月23日（土）・24日（日）

・チケット1枚につき1名様までご入場いただけます。

・小学生以下のお子様は1名様まで無料で同伴可能です。

当日券について：

会期中は会場窓口で当日券を販売いたします。販売時間は各日の開場時間内です。

伝統に寄り添いながら、未来を描くビジュアル

「KOBE ART MARCHE 2025」開催の様子

昨年のビジュアルが持つやわらかな雰囲気を継承しつつ、2026年は新たな要素として赤みを加えたビジュアルを制作しました。本年よりAIを制作プロセスに取り入れた公募展が新たに始動することを受け、これまで使用してこなかった色彩を取り入れることで、フェアの進化と広がりを表現しています。その象徴として、神戸を代表するランドマークである神戸ポートタワーを想起させる赤をアクセントとして用い、従来のトーンとの調和を図りました。

フェアへと繋がるプロローグ

「KOBE ART MARCHE 2026」ビジュアルイメージ (ウェブサイト)

本開催に先立つプレイベントとして「KOBE COFFEE WEEKEND×神戸蚤の市」にて、「KOBE ART MARCHE」の公募展『Artist meets Art Fair』の過去受賞者でもあるアーティスト・國久真有によるライブペインティングを実施いたします。

蚤の市の賑わいという日常の風景の中で、作品が立ち上がる瞬間や制作の息遣いに触れられる本企画は、アートフェアを街へとひらき、より身近に感じてもらうための試みです。港町・神戸ならではの空気感とともに新たなアートとの出会いを生み出します。

KOBE COFFEE WEEKEND×神戸蚤の市 メインビジュアル

KOBE COFFEE WEEKEND×神戸蚤の市(https://kobe-nominoichi.com/)

会期：2026年2月28日（土）10:00～17:00

2026年3月1日（日）9:00～16:00

ライブペインティング：2月28日（土） 11:30～16:30

※上記時間内に制作を行います（制作・休憩を挟みながら実施）

会場：TOTTEI PARK（〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町2番1号）

入場：無料

公式サイト：https://kobe-nominoichi.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobe.nominoichi/

主催者：一般社団法人 神戸芸術振興協会 神戸蚤の市事務局

KOBE ART MARCHE 2025の会場の様子

開催概要

名称：KOBE ART MARCHE 2026

開催日時：2026年5月22日(金)～24日(日) 11:00～19:00

＊5月22日(金)は招待者・報道関係者向けのVIPプレビュー

会場：神戸メリケンパークオリエンタルホテル7階（〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5－6）

入場料：\1,500

主催：一般社団法人神戸芸術振興協会

制作運営：株式会社TODOROKI

協力：神戸メリケンパークオリエンタルホテル / ぴあ株式会社 / BBプラザ美術館 / 神戸市立博物館 MUSEUM CAFE / 神戸北野美術館

後援：神戸市・神戸市教育委員会 / 株式会社神戸新聞社 / Kiss FM KOBE / 一般財団法人 神戸観光局公益財団法人 / 神戸市民文化振興財団 / NPO法人 神戸ユネスコ協会

アートフェアパートナー：ART FAIR ASIA FUKUOKA / art IJ Contemporary Art Show

公式Web：https://art-marche.jp/

公式SNS：Instagram (https://www.instagram.com/kobeartmarche/)

Facebook (https://www.facebook.com/KobeArtMarche)

X (https://twitter.com/Kobe_Art_Marche)