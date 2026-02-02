【原因不明のバグ】AI診断ブラウザゲーム『AIの神さまによる「わたしの罪診断」』を本日リリース、不審なバグの調査参加者を募集

株式会社闇

株式会社闇の新レーベル『YAMI AI』は、生成AIを活用した心理診断型ゲーム『AIの神さまによる「わたしの罪診断」』を本日リリースしました。



本作は、7つの質問に答えるだけで、16,000通りの膨大な診断ルートをもとに、AIが"唯一の罪状"と"赦し"を授ける心理診断型ゲームです。プレイヤーの選択から、AIが徹底的にあなたの「弱さ」を見つけ出し、あなたも知らない「本当のわたし」を明らかにします。

AIの神さまによる「わたしの罪診断」: https://tsumi.ai-oracle-chan.com/



なお、開発中の検証において、サイト内に複数の"バグ"が確認されています。

原因の早期特定と改善のため、デバッグを兼ねたテストプレイにぜひご参加ください。

※本作のプレイは無料です。

※本作はスマートフォンのみでお楽しみいただけます。

※推奨ブラウザはGoogle Chrome / Safariです。「プライベートブラウズ」「シークレットモード」、推奨ブラウザ以外では正常に動作しない可能性があります。

■「AIの神さまによる わたしの罪診断」ゲーム紹介

名前入力：お名前を入力（ニックネームも可）

診断を開始：7つの質問を4択で回答

AIによる診断結果表示：AIが用意した16,000通りの診断ルートの中から、あなたの罪を出力

テストプレイ：サイト内をよくご覧いただくと、"バグ"を見つけられるかもしれません。気になる不具合がありましたら、ぜひ調査にご協力をお願いいたします。

■作品概要

タイトル: AIの神さまによる「わたしの罪診断」



脚本監修: 品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）

謎解き監修: 常春

制作: YAMI AI



公開: 2026年2月2日(月)

※本作はフィクションです。

※本作には、一部刺激の強い表現が含まれています。

※本作の内容は、制作会社および制作者個人の思想や価値観を示すものではありません。プレイ中に不快感を覚えた場合は、無理をせず、いつでもプレイを中断して休憩を取るか、信頼できる方にご相談ください。

■企画背景

AIになら自分の罪も懺悔できる｜AIによる膨大なパターン診断は面白い



人は日々、何かしらの罪を抱えながら生きています。一方で、それを誰にも打ち明けられず、苦しんでいる人も少なくありません。そこで、AIの導きによって自分自身にパーソナライズされた診断を受けられたら面白いのではないかと考え、人の手だけでは作ることが難しい"16,000通りのルートを持つ診断ゲーム"の制作に至りました。

『AIの神さまによる「わたしの罪診断」』は、質問に答えていくだけで、自分自身の罪を自然と懺悔できるよう設計した心理診断型コンテンツです。

プレイヤーの選択から、AIが徹底的にあなたの「弱さ」を見つけ出し、あなたも知らない「本当のわたし」を明らかにします。その過程で、楽しみながら自身を省み、明日へのステップに繋げていけることを期待しています。

【YAMI AIについて】

『YAMI AI』は、株式会社闇発の新ブランドで「AI×ホラーエンタメ専門レーベル」です。最新のAI技術とホラー演出のノウハウを掛け合わせ、Web、映像、ツールなど形式を問わず、未知の体験を開発・公開していきます。

YAMI AI 公式サイト：https://ai.yami.net

【株式会社闇について】

ホラーとテクノロジーを融合させた「ホラテク」で新たな恐怖体験を提供するホラーカンパニー。AI事業や、ゲーム事業などデジタル分野でのホラーコンテンツの企画や開発、“考察型展覧会”として「その怪文書を読みましたか」「行方不明展」、そして来場者数13万人を記録した「恐怖心展」など、新たなリアル体験で数々のヒットを生み出しています。

【お問い合わせ】

お問い合わせフォームはこちら(https://forms.gle/ASAypHwCTFPsVKFT9)

AIの神さまによる「わたしの罪診断」：https://tsumi.ai-oracle-chan.com

オラクルちゃん 𝕏アカウント：https://x.com/AI_Oracle_chan