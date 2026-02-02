日系企業の海外展開伴走支援サービス「Commune Global」を本格提供開始。現地顧客理解から戦略立案・実務・コミュニティ運営までワンストップ支援。

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社は、北米や東南アジアをはじめ海外展開に取り組む日系企業を一気通貫で支援する「Commune Global」の提供を開始したことをお知らせいたします。

海外展開の最大の障壁の一つである現地顧客の理解から、戦略立案と実行支援、コミュニティの運用まで一気通貫で支援し、グローバル市場における企業の持続的な事業成長に貢献します。

本格提供開始の背景

日本では、毎年およそ80万人規模で人口減少が進んでおり、多くの日本企業がグローバル展開を重要な経営戦略の一つとして位置づけています。

実際、タナベコンサルティングが実施した「2025年度 経営者の成長投資アンケート（グローバル）」では、6割以上の企業が海外事業について「すでに展開している」または「今後取り組みを検討している」と回答しています（※1）。

一方で、海外市場に挑戦した日本企業の多くが、進出から10年以内に撤退しているのも事実です。その背景には、「日本で売れた」という成功体験が、現地市場のニーズや顧客理解を妨げてしまう構造的な課題があります。

コミューンは、2022年より米国にも拠点を置き、米国市場の顧客を中心にプロダクト・サービスの導入を進めてきました（※2）。Commune Globalは、これまでの国内外における当社のノウハウを提供し、「顧客不在」のまま進む海外事業を、「ファンと共に育つ」持続可能なビジネスへと転換させるご支援を行ってまいります。

「Commune Global」について

「Commune Global」は、海外展開する日本企業の「顧客視点」の循環的成長を目指し、「戦略」から「実行」までワンストップで伴走します。

- 調査・分析：ファン候補を見つける「Commune Voice」（※3）を活用し、SNS、ブログ、口コミサイトなど、インターネット上に存在する消費者の生の声を収集、AIで分析します。消費者が自発的に発信する膨大な情報の中から、自社や競合、市場全体に関する有益なインサイトを見つけ出し、戦略に落とし込みます。- 戦略設計：心に響く伝え方を考えるブランドの世界観やメッセージを伝えるコンテンツを企画・制作します。戦略設計に基づき、ターゲットとなるユーザーのインサイトを捉え、ブランド価値を最大化する最適なクリエイティブを設計し、ユーザーとの深い関係構築を目指します。- 実務支援：計画を実行する主要SNS公式アカウントの企画、投稿、分析、改善を一貫して代行します。ブランドの「中の人」としてユーザーと丁寧なコミュニケーションを図り、ファンコミュニティを形成。エンゲージメントの最大化により、ブランドの認知拡大や顧客獲得に貢献します。- コミュニティ運用：ファンとの「信頼」を育てる「Commune」（※4）を活用し、企業と顧客が直接つながるオンラインコミュニティを構築するためのプラットフォームを提供します。顧客同士の交流や企業へのフィードバックを活性化させ、顧客ロイヤルティの向上を実現。LTVの最大化を通じて、企業の持続的な成長を支援します。

「Commune Global」の特徴

上記の支援を、以下の3つの強みを軸に実行し、企業の海外展開をサポートします。

- グローバル展開の支援実績コミューンはこれまで、拠点のある北米を中心に、東南アジアなど複数の市場でオンラインコミュニティ運営支援を行ってきました。海外現地の市場特性や文化、商習慣を深く理解したうえで、戦略の立案から実行までを、日本語で支援することが可能です。- コンサルティングに留まらず、実務も伴走単なるコンサルティングや戦略提案に留まらず、海外マーケティングのプロジェクトメンバーの一員として伴走します。ブランドの世界観やメッセージを伝えるコンテンツの企画・制作など、日本国内で培ったコミュニティサクセスのノウハウを現地市場向けに最適化し、目標達成までハンズオンで支援します。- 日本国内本社と現地担当者の連携を手厚くサポートグローバル展開において最も重要な要素の一つである「国内本社と現地担当者との連携」を、手厚くサポートします。現地環境と日本における環境の双方を理解しているメンバーがハブとなり、情報共有の円滑化や意思決定の迅速化を促し、強固な連携体制の構築を実現します。

なお、本格提供開始に先駆け、2025年10月より株式会社コロプラの北米市場における新規ゲーム事業のマーケティングをご支援を行っております（※5）。

Commune Global 事業責任者より

代表取締役CEO 高田 優哉

グローバル事業は、コミューン代表である私が事業責任者を務めています。

私自身が北米で事業を率いる中で、現地との信頼構築こそが成功の鍵だと確信しています。Commune Globalは、私たちのこれまでの経験とノウハウを凝縮し、日本企業が世界で持続的に成長するための力強い伴走支援をしてまいります。

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

