NONFICTIONが菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」とコラボレーション！

合同会社ノンフィクションジャパン

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルフレグランスブランド、NONFICTION（ノンフィクション）は、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）」とのコラボレーションサンドを2026年2月9日（月）よりNONFICITON 代官山にて数量期間限定で、さらにコラボレーションサンドとジャムサンドクッキーを2月16日（月）よりNEWoMan 新宿店・数量期間限定で発売いたします。

(NO) RAISIN SANDWICHの代表を務める平野紗季子さんは、NONFICTIONの商品を愛用するひとり。中でも「ザ・ローズ」の香りを気に入っていたことをきっかけに、ジャンルの異なる2ブランドのコラボレーションが叶いました。

コンセプトはお茶の時間と、香りの時間に共通する「リチュアルな時間」。忙しない日々にあって、本当の自分でいられる時間はきっと、そう多くはありません。菓子や香りを通して、最も素直な自分のままで、味わい、感じる。そんな時間を、共に届けたいと願い、商品化が実現しました。

バラの花びらが開く瞬間の、儚い感情と繊細な感覚を描いたNONFICTIONのフレグランス「ザ・ローズ」をイメージした菓子を(NO) RAISIN SANDWICHによる丁寧な手仕事でお届けします。

【平野紗季子さんコメント】平野紗季子さん

この度は素敵なコラボレーションの機会を、大変嬉しく思っております。

忙しない日々の中で、香りと共にある時間だけはノンフィクションなありのままの時間でいられるーそんな想いが込められたブランドのあり方に強く共感し、自分自身ノンフィクションのプロダクトを多数愛用してきました。

香りと菓子、それぞれ方法は違えど、お茶の時間もまた、自分自身と向き合い心をうるおすための大切なひとときであると感じています。

今回のコラボレーションを通して、最も素直な自分のままで、味わい、感じる。そんな時間を、菓子や香りを通して、ノンフィクションと共に届けたいと願っています。そのひと口、ひと呼吸のあいだ、手に取ってくださった方ひとりひとりの、心を満たす瞬間が訪れますように。甘さと香りが、内側の輪郭をそっと照らすような、そんな体験をシェアできたら幸いです。

【製品情報】

■“THE ROSE” BUTTER SANDWICH

アプリコットミルクチョコレー（左）、ローズ＆ベリー（右）

オリジナルボックスの中には2種のバターサンドが入っています。

【アプリコットミルクチョコレート】

すべすべと清潔な白いシガレット生地とナッツが香ばしいカカオサブレを二層で焼き上げ、アールグレイとミルクチョコのクリーム、甘酸っぱいバラ科の果実・アプリコットを合わせました。多層的でロマンチックなフレーバー。

【ローズ＆ベリー】

サワーチェリーとクランベリーとチェリージャムを使用したベリー尽くしのピンクなおいしさに、ローズオイルが繊細に寄り添います。

■“THE ROSE” JAM SANDWICH

バターをたっぷり使用したクッキーに、自家製のフランボワーズとローズのジャムを合わせ、中央にはチョコレートガナッシュを絞りました。可憐で幸福な味わい。

【展開】

1. NONFICTION 1F

内容｜「ザ・ローズ オードパルファム」と「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH（6個入り）」のセット

金額｜オードパルファム1本と同一価格／\27,170（税込）

期間｜2026年2月9日（月）～３月５日（木）

※数量限定のため、なくなり次第終了いたします。

2. NONFICTION Cafe 2F

内容｜「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH」2種（1個ずつ）とドリンクセット

※ご注文の方には「ザ・ローズ オードパルファム」の2mlをプレゼント

※ドリンクは有機和紅茶（HOT, ICE）とコーヒー（HOT, ICE）からお選びいただけます

金額｜\1,900（税込）

期間｜2026年2月9日（月）～３月５日（木）

※一日の提供数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

＜店舗概要＞

住所｜東京都渋谷区恵比寿西1-35-16

営業時間｜ストア（1F）11:00～20:00、カフェ（2F）11:00～19:00

電話番号｜ストア（1F） tel. 03-6416-0339、カフェ（2F） tel. 03-6416-3938

3. NEWoMan 新宿店

ノーレーズンの世界観を表現した空間で、「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION」を限定販売するほか、お茶の時間を彩るオリジナルグッズを多数販売。今回のポップアップを通じてお茶の時間がより身近なものとなりますように。

内容１.｜「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION（2種各3個入り）」

金額｜\3,600（税込）

内容２.｜“THE ROSE” JAM SANDWICH for NONFICTION（2個入り）

金額｜\1,300（税込）

※１.２.をご購入の方に「ザ・ローズ オードパルファム」の2mlをプレゼント

期間｜2026年2月13日（金）～3月4日（水）

＜店舗概要＞

住所｜東京都新宿区新宿4-1-6 1F

営業時間｜月～土 11:00 ～ 20:30、 日・祝日 11:00 ～ 20:00

4. (NO) RAISIN SANDWICHオンラインショプ

内容｜「“THE ROSE” BUTTER SANDWICH for NONFICTION（2種各3個入り）」

金額｜\3,600（税込）

期間｜2026年3月8日（日）、10日（火）日曜10:00-/火曜18:00-

https://noraisinsandwich.com/

■ NONFICTION ザ・ローズ オードパルファム (https://jp.nonfiction.com/products/the-rose-parfum)

ローズアブソリュートとゼラニウムがもたらす爽やかで神秘的な第一印象。

ベルベットのように柔らかなサンダルウッドアブソリュートが包み込む、自然で深みのあるローズの香り。

「ザ・ローズ」はバラの花びらが開く瞬間の、儚い感情と繊細な感覚を丁寧に描いたフレグランスです。フレッシュなローズアブソリュートに爽やかなゼラニウムとレッドベリーが神秘的な印象を残し、ベルベットのようにやわらかなサンダルウッドアブソリュートとムスクの温かい余韻が混ざり合うことで、香りに立体感と躍動感をもたらします。咲き誇る花の息吹を捉えるかのように、質感をも感じさせるローズの美しさを繊細に表現します。

【about (NO) RAISIN SANDWICH】

「(NO) RAISIN SANDWICH」は、「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」というフードエッセイスト平野紗季子の願いから着想して生まれた、「レーズンとそれ以外のサンド菓子」がコンセプトの洋菓子ブランドです。2018年にスタートし、不定期でのオンライン発売のたび、数分で完売するなど人気を博して参りました。2021年7月より、より多くのお客様にお届けができるよう新たに工房を構え、公式オンラインショップをオープン致しました。(現在は毎週日曜・火曜に商品を販売しております。)また、2025年3月には念願の実店舗をグランスタ東京にオープン。定番のレーズンサンドをはじめ、季節で変わる果実やナッツのバターサンドやクッキーサンドなど、多彩なサンド菓子をお届けしております。パティシエたちが手作りで丁寧にお作りする特別なサンド菓子。レーズン好きもそうでない人も、イエスもノーも、みんなで仲良くお茶しましょう。

https://noraisinsandwich.com/

@noraisinsandwich(https://www.instagram.com/noraisinsandwich/)

■平野紗季子（ひらのさきこ）プロフィール

フードエッセイスト・フードディレクター / (株)NRS 代表 小学生から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。雑誌・文芸誌等で多数連載を持つほか、ラジオ/podcast番組「味な副音声」(J-WAVE)のパーソナリティや、NHK「きみと食べたい」のレギュラー出演、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、食を中心とした活動は多岐にわたる。著書に『生まれた時からアルデンテ』（平凡社）、『味な店 完全版』(マガジンハウス）、『ショートケーキは背中から』（新潮社）など。

@sakikohirano(https://www.instagram.com/sakikohirano/?hl=ja)

【about NONFICTION】

NONFICTION（ノンフィクション））は韓国・ソウルで2019年に創設されたライフスタイルフレグランスブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。

https://jp.nonfiction.com/ (https://jp.nonfiction.com/)

@official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/)

#NONFICTION #ノンフィクション