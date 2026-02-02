公立保育園の人材確保に新たな選択肢。従来の1/10のコストで保育人材を確保する「公立保育園向け人材確保モデル」を提供開始

キャリアフィールド株式会社

キャリアフィールド株式会社（本社：東京都／代表取締役：都築裕一）は、これまで民間保育園を対象に展開してきた「自治体連携型・保育士資格取得支援制度」を応用し、公立保育園における年度会計任用職員（有期雇用）の確保に特化した新パッケージを開発しました。

本取り組みは、既存の仕組みの高度運用を図り、従来型の採用施策と比べてコストを約10分の1に抑えながら、人材の“入口”と“育成”を同時に確保できる点が大きな特長です。

▼ 深刻化する公立保育園の人材不足。特に会計年度任用職員の確保が急務

全国の公立保育園では、保育士不足が深刻な問題となっています。特に、雇用の安定性に課題を抱える会計年度任用職員は、応募者の確保が年々困難になっており、保育の安定的な提供を揺るがす事態となっています。

この状況に対し、人材派遣や人材紹介に頼らざるを得ない自治体が増えており、「コストの上昇」だけでなく「民間の保育人材市場」を圧迫する事態も招いています。

▼ 民間園で実績多数。「ゼロ予算」で保育士を確保してきたノウハウ

当社はこれまで、こども家庭庁や厚生労働省が提供するパッケージを活用し、民間保育園を対象に「実質ゼロ予算」での保育士資格取得支援を実現してきました。

このスキームにより、これまで180以上の民間園で、保育士を目指す意欲的な人材の確保に成功しています。



しかし、このスキームは、その性質上、公立保育園にはそのまま適用できず、多くの自治体から「公立でも同じような制度は作れないか」とのご相談をいただいておりました。

▼ コストは従来の1/10へ。公立保育園向け資格取得支援パッケージ

この度、当社が開発した新パッケージは、人材派遣（マージン給与の25～30％程度）、人材紹介（100～120万/人）と比較して約1/10という画期的な低コストで、安定採用を実現します。

自治体のメリット:

コストの大幅削減: 一人当たりの採用コストを劇的に圧縮。

安定的な人材確保: 地域の保育ニーズに合わせた計画的な人材育成と確保が可能に。

雇用の創出: 地域住民の新たなキャリア形成と雇用機会を創出。

▼【今後の展望】

本サービスを通じて、全国の自治体が抱える公立保育園の人材課題を解決し、待機児童問題の解消と保育の質の向上に貢献してまいります。

初年度は20自治体への導入を目指し、将来的には保育士だけでなく、他の公的サービスを担う人材育成にも本スキームを展開していく所存です。

▼ 本取り組みについての情報提供・資料請求

本取り組みは、公立保育園における人材確保策として「検討可能かどうか」を確認いただくためのモデル事業です。現時点での導入可否は問いません。

制度の位置づけや実証の考え方について、判断材料としての情報提供をご希望の自治体様は、下記よりご連絡ください。

※お電話でのご相談も可能です（平日9時～18時）

03-5468-8333（キャリアフィールド株式会社）

「公立保育園向け人材確保モデルのプレスリリースを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

お問い合わせ :https://www.career-f.com/contact/

「保育業界の人材課題を解決する」というミッションのもと、2005年に創業した専門企業です。保育業界における採用支援の分野では最古参企業として、20年以上にわたる歴史と実績を誇ります。

国の制度を活用した民間園向けの採用支援で培った豊富なノウハウを基に、近年では自治体とも連携を深め、今回の「公立保育園向け人材確保モデル」を開発するに至りました。保育士を目指す人の「入口」から「育成」、そして「活躍」までを一貫して支援することで、保育士不足という社会課題の根本的な解決を目指しています。

会社概要

会社名：キャリアフィールド株式会社

代表者：代表取締役 都築 裕一

所在地：〒150-0002東京都渋谷区渋谷3-6-6渋谷パークビル7F

設立：2005年3月

資本金：23,515,000円

URL：https://www.career-f.com/