【日本一の星空】長野県阿智村　天空の楽園 ナイトツアー Winter Season　THE SOUND OF STARS　→Pia-no-jaC←スペシャルライブ開催

日本一の星空「長野県阿智村」の株式会社阿智昼神観光局（代表取締役社長：白澤裕次）は、天空の楽園 ナイトツアー Winter Season THE SOUND OF STARS開催中の富士見台高原ロープウェイヘブンスそのはらにて、2026年3月21日（土）に、インストゥルメンタルユニット「→Pia-no-jaC←」のスペシャルライブを開催いたします。

長野県阿智村で開催中の天空の楽園 ナイトツアーは、全長2,500ｍ、高低差600ｍ、所要時間約15分のゴンドラで標高1,400ｍ地点まで上がり、街の光が届かない山頂で星空をお楽しみいただける人気のイベントです。ウインターシーズンの2025年12月20日（土）～2026年3月22日（日）の期間はインストゥルメンタルユニット「→Pia-no-jaC←」の楽曲と、光の演出が場内でお楽しみいただけます。

また、山頂NorthBase内では、ピアノとカホン（打楽器）の演奏体験コーナーを用意しています。

このたび、2026年3月21日（土）に、「→Pia-no-jaC←」をゲストに迎え、一夜限りのスペシャルライブを開催いたします。標高1400mの雪原での、満天の星と音楽が奏でるエンターティメントショーに是非お出かけください。

■ご来場特典

3月21日（土）にご来場いただいたお客様には「日本一の星空×→Pia-no-jaC←」の この日限定のポストカードをプレゼントいたします。

天空の楽園 ナイトツアー Winter Season THE SOUND OF STARS →Pia-no-jaC←スペシャルライブ開催概要

■開催日

2026年3月21日（土）

■開催時間

19:00～19:30 →Pia-no-jaC←スペシャルライブ１.

19:30～19:45 ライトダウン・星空観賞

20:00～20:30 →Pia-no-jaC←スペシャルライブ２.

20:30～20:45 ライトダウン・星空観賞

■ゴンドラ運行時間

18:00～19:30 上りゴンドラ運行

下りゴンドラ常時運行

■開催場所

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4

■料金

大人・高校生4,000円～／小・中学生2,000円～／未就学児無料

※料金はゴンドラ往復乗車料金が含まれます

※料金変動制

■会場

■駐車場

2000台 無料

■ゴンドラ運行条件

天候により営業時間が変わる場合がございます。

荒天により営業が困難と判断された場合は営業を中止する場合がございます。

■主催

ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)

■企画・協力

(株)阿智昼神観光局 / スタービレッジ阿智誘客促進協議会

■問合わせ

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら 0265-44-2311

■公式WEBサイト

https://sva.jp/night_tour/

＜ライトダウン・星空観賞＞

１.19:30～19:45

２.20:30～20:45

カウントダウンにより会場内の照明をすべて消して、星空をお楽しみいただきます。 消灯後、約15分間ガイドによる星空解説を行います。

※悪天候などの理由で、屋外で星空解説が行うことが困難な場合、Event Site (Indoor) 屋内イベント会場で行う場合がございます。

※イベント内容により営業時間が変わる場合がございます。

※ライトダウン後の15分間は、フラッシュ撮影、液晶画面を使用しての撮影は禁止しております。

＜チケットのご案内＞

■天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館にご宿泊のお客様

・提携ホテル・旅館にご宿泊のお客様は、2週間前に限らずチケットのご予約が可能です。

・提携ホテル・旅館へ直接ご予約いただくか、お近くの旅行代理店、宿泊施設予約サイトから、ご予約ください。（ご宿泊と天空の楽園 日本一の星空ナイトツアーがセットになった、お得なプランもございます。）

・天空の楽園 オフィシャルホテル・旅館

湯多利の里伊那華・お宿山翠・おとぎ亭光風・日長庵桂月・懐石と炉ばたの宿吉弥・野熊の庄月川・阿智村保養センター鶴巻荘・四季の織はなや・癒楽の宿清風苑・ユルイの宿恵山・湯元ホテル阿智川・阿智の里ひるがみ・石苔亭いしだ・昼神グランドホテル天心・ホテルひるがみの森・昼神の棲玄竹・料理旅館むらさわ・不動温泉華菱・下條温泉静かなお宿加賀美（下條村）・阿智星降りの宿 やま星・信州たかもり温泉 湯ヶ洞（高森町）・The RYOKAN O（中津川市）・ Irodori House（中津川市）

■オンラインチケット

・ご利用日の2週間前の午前10時より、日時指定のオンラインチケットを販売いたします。

・ご購入いただいた日時のみご利用いただけるチケットとなります。

・ゴンドラの乗車時間は15分～30分の乗車時間指定制となります。

・オンラインチケットは、オンラインチケット購入画面よりお買い求めいただけます。

→Pia-no-jaC←

2005年4月結成。

HAYATO（Piano）、HIRO（Cajon）の二人で構成されるインストゥルメンタルユニット。

→Pia-no-jaC← についている矢印は、左から「Piano/ピアノ」、右から「Cajon/カホン」と読ませるためのもの。「ピアノとカホン、二つの楽器でライブ空間をジャックする」という意味が込められている。

鍵盤と打楽器だけというシンプルな構成ながらも、力強く激しいピアノの旋律と独特な存在感をもつカホンの音色がせめぎ合うスリリングかつ重厚な演奏はオーケストラ並みの迫力。

ジャズでもクラシックでもない、「ハイブリッド・インストゥルメンタル」という斬新なジャンルを確立した。

独自の音楽性が各方面から注目を浴び、ディズニー、SQUARE ENIX、KONAMIなど多数のコラボレーションを発表。国民的グループ・嵐のメンバーより熱烈コールを受けアルバム「僕の見ている風景」に演奏で参加。宝塚歌劇団、フィギュアスケート、シンクロナイズドスイミング日本代表等が楽曲を使用。国内トップCLUB DJのDAISHI DANCE、世界的に活躍するエンターテイメントユニットenra、書道家・晃鳳とのコラボレーションなど、ジャンルを超えた幅広い活動を展開している。

ヴァイオリニスト葉加瀬太郎とコラボレーションを行い→Pia-no-jaC← × 葉加瀬太郎「BATTLE NOTES」を発表。このアルバムが「第27回 日本ゴールドディスク大賞2013 CLASSIC ALBUM OF THE YEAR」を受賞。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/