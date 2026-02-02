鎌倉・御成桑拿、オーガニックブランド「john masters organics」との、コラボイベントを2026年2月26日に開催！サウナ × ヘッドスパで、「最上の “潤い・ととのい”体験」を提供

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）がプロデュースと運営を行う、株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、東証グロース：3904）が、2025年10月13日に、鎌倉市御成町に開業した「御成桑拿（おなりさうな）以下、本サウナ」では、2026年2月26日（木）に、女性のお客様への上質な「ご褒美レディースデー」として心身のデトックスと深い癒しをお届けするイベントを開催します。

本イベントでは、世界中で愛されるオーガニックブランド「john masters organics」の人気アイテムを幅広くご用意し、香りと共にお楽しみいただける他、脳ケア専門ドライヘッドスパ研究所 RESET LABORATORY（以下、「リセラボ」による極上のヘッドスパで、「最上の潤い・ととのい」を体験いただき、忙しい日常から離れ、自分を愛でる至福のひとときをご提案します。

蒸気のデザインと、ヒューマンロウリュによる「至高の、ととのい体験」

本サウナでは、息苦しさを感じさせない「蒸気のデザイン」と、深い没入感を誘う「ヒューマンロウリュ」により、一般的なサウナとは一線を画す、独自の「ととのいメソッド」を提供しています。

電気式スチームジェネレーター「MAD ENGINE」と独自の吸気システムを組み合わせることで、サウナ室内の「蒸気」に理想的な流れを生み出し、さらに飽和水蒸気と過熱水蒸気をコントロールすることで、常にフレッシュな空気を循環させる設計を採用しました。「しっかり熱いのに、苦しくない」「深く呼吸ができる」 という、他では味わえない心地よい蒸気空間を実現し、サウナが苦手だった方にもお楽しみいただける、特別な温熱環境を整えています。

また、サウナ内にて、体温と心拍数が上昇したタイミングで全身に冷水をかける「ヒューマンロウリュ」を用いることで、体の奥深くまでゆっくりと温めることが可能になります。一時的にクールダウンしながらサウナに留まるという入浴方法により、その後の水風呂、そして屋上での外気浴へと続く流れが、一般的なサウナでは得られない深い没入感と、至高の“ととのい”へと導きます。また、圧倒的な解放感を誇る外気浴スペースでは、外気と一体になる感覚を味わえます。心地よい風が滞留することなく吹き抜ける構造で、サウナ後の火照った身体を、優しく、かつ効率的なクールダウンに機能します。

魅惑のコンテンツ ｜ 五感を満たす、3つのトリートメント体験

1. 【至福の指先】「リセラボ」による出張ヘッドスパ

サウナで血行が良くなった後は、専門サロン「リセラボ」のセラピストによるヘッドスパをお楽しみいただけます。凝り固まった頭皮を丁寧にほぐすことで、思考がクリアにリセットされ、また仕上げには john masters organics の頭皮用美容液を使用し、指通りの良い艶やかな髪へと導きます。ご利用は、事前予約または空き状況に応じてサウナご利用以外の方も利用可能になります。

メニュー: ヘッドスパ45分：【頭スッキリショートプラン】

料金: 5,500円（サウナ入浴料別・税込）

所要時間: 約45分

特徴: 短時間で頭皮ケアとリラクゼーション効果を得られる、リセラボ独自の睡眠ヘッドスパ。

john masters organicsの頭皮用美容液を使用した限定プランで、通常よりもお得で贅沢な施術になっております。

2. 【香りに溶ける】john masters organics 全面採用の贅沢バスタイム

本イベント当日は、シャンプー、コンディショナー、ボディソープのすべてに john masters organics の人気アイテムをご用意。厳しいオーガニック基準をクリアした植物の力で、サウナ後の敏感な肌と髪をやさしく包み込みます。エッセンシャルオイルの自然な香りが、脳からリラックスを促し、上質な香りとヘアやボディケアにより、贅沢なバスタイムをお楽しみいただけます（サウナ利用者のみご利用いただけます）。



3. 【素肌が喜ぶ】サウナ×オーガニックの相乗効果

サウナの蒸気 により開いた全身の毛穴から、オーガニック植物の恵みをたっぷりチャージし、ただ「温まる」だけではない、エステ帰りのような肌の質感と髪の輝きをご体感いただけます。

イベントについて

【レディースデー】

日程：2026年2月26日（木）

営業時間：11:00～22:00（L.O 21:00）

利用時間：60分／90分／120分

対象：女性のお客様

【ご予約専用ページはこちら(https://coubic.com/onari_sauna/4427146#pageContent)】

※予約枠数に限りがございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。事前予約無しでも当日の空き状況でご案内可能です。





御成桑拿について

店舗名 ：御成桑拿（おなりさうな）

住所神奈川県鎌倉市御成町10－24

入浴形態 ：男女混浴（水着着用）

サウナ室面積 ：約25平方メートル

収容人数 ：最大30人収容可能

サウナストーブ ：2台

浴槽 ：温浴／水風呂

内気浴スペース ：2F

外気浴スペース ：屋上ウッドデッキ

HP ：https://onari-sauna.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/onari_sauna/



john master organicsについて

NYのトップスタイリスト、ジョン・マスターが設立したライフスタイルコスメブランド。

“オーガニックコスメを通じて人と地球の未来に貢献する”という理念に基づき、農薬や化学肥料を使わずに栽培・収穫された自然由来の成分を使用。環境に負担をかけない製品づくりを進めてきました。

自分自身が最も美しく見え、かつ最も心地よく感じるのが真の美しさであるという、ブランドの変わらない思想です。

公式サイト：https://johnmastersorganics.jp/

公式Instagram：@johnmastersorganics_japan

RESET LABORATORYについて

「RESET LABORATORY（通称：リセラボ）」は、日本初*のフィンランド式個室サウナを完備したドライヘッドスパ専門店。脳科学の知見に基づき、蓄積した脳疲労を解消する「リカバリー睡眠ヘッドスパ」を提供しています。最大の特徴は、施術前にサウナで心身を温め、自律神経を整えた状態でヘッドスパを行う独自のメソッド。これにより、体験者の9割以上が「寝落ち」を経験するほどの深いリラクゼーションを実現しました。三軒茶屋本店を皮切りに、新宿テルマー湯や西麻布、横浜など、都会のビジネスパーソンや感度の高い層を中心に、新しい休息習慣「リカバリー体験」を提案し続けています。

URL：https://resetlabo.net/

カヤックについて

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

URL ：https://www.kayac.com/

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING」～世界に誇れる日本の文化的な景色を創る。～をキーワードに、国内外の文化を軸にビジネスを展開する”CULTURE DESIGN LAB”。日本の観光立国化を見据え、カルチャープレナーとしての地位を確立することを目指し、商業施設や飲食店のプロデュースから運営、様々なブランドやカルチャー領域のPR・プロモーション、プロデュースを行います。

URL ：https://greening.co.jp/