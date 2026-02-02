【SBI VCトレード×SBI新生銀行】円定期預金の預け入れで最大2万円相当の暗号資産交換券をもれなくプレゼント

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「当社」）は、株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）と連携し、2026年2月2日（月）より、円定期預金の預入合計額に応じて、最大2万円相当の暗号資産交換券（XRP）をプレゼントする共同キャンペーンを開始することをお知らせいたします。

本キャンペーンでは、対象商品となるパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）の金利年0.70%（税引前）※の利息に加え、暗号資産交換券（XRP）もお受け取りいただけます。「キャンペーンエントリー」と「30万円以上のパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）のお預け入れ」の条件を満たすことで、どなたでもご参加いただけるキャンペーンとなっております。この機会に、ぜひ本キャンペーンにご応募ください。

※パワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）の適用金利は、年0.70%（税引前）（2026年2月2日現在）です。適用金利は市場環境の変動等により、予告なく変更となる場合があります。

■キャンペーン概要

【対象商品】

・パワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）

・預入金額：30万円以上

【対象者】

キャンペーン期間中に、所定のエントリーフォームからエントリーのうえ、対象商品をお預け入れいただいたお客さま

※エントリーとお預け入れの順序は不問

【特典】

預入合計額に応じて最大2万円相当の「暗号資産交換券（XRP）」をプレゼント

※期間中に複数口でお預け入れいただいた場合は合算して判定

■特典内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59421/table/179_1_4974e932700ee169a1e32af4995ff01b.jpg?v=202602020322 ]

※XRP付与数は、2026年7月2日午前6時59分時点のSBI VCトレードの販売価格に基づき算出し、小数点第7位を切り上げて決定いたします。

例えば、1,000万円をお預け入れいただいた場合、満期時受取利息約27,890円（税引後）※に加えて、10,000円相当の暗号資産交換券（XRP）をお受け取りいただけます。

※【利息計算例】

［1,000万円お預け入れの場合］1,000万円×金利年0.70%（税引前）×6ヵ月÷12ヵ月=35,000円

35,000円×15.315%（国税）=5,360円 35,000円×5%（地方税）=1,750円

35,000円-5,360円-1,750円=27,890円

※利息試算例は、元本に税引前金利と年数（1年未満は1年を12ヵ月とした月数）を乗じた税引前利息から、税引前利息に国税および地方税を乗じたものを差し引いた単純計算であり、利息の計算日数等の要因により、実際の受取利息額は異なります。

■暗号資産付与時期

2026年7月末に客さまのSBI VCトレード口座内に付与いたします。

■キャンペーン期間

【エントリー期間】

2026年2月2日（月）～2026年3月31日（火）

【円定期預金預入期間】

2026年1月21日（水）～2026年3月31日（火）

■キャンペーン参加条件

・エントリー期間中にSBI新生銀行ウェブサイトからエントリー

・預入期間中にパワーダイレクト円定期預金（6ヵ月もの）に30万円以上のお預け入れ

SBI新生銀行とSBI VCトレードは、企業価値の向上に努めると共に、今後も SBI グループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

◇「円定期預金で最大2万円相当の暗号資産交換券プレゼントキャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/cam_2602_xrp_trade/)」の詳細を確認

◇「SBI VCトレード キャンペーンページ(https://www.sbivc.co.jp/lp/sbishinsei/2026/02/?hc_ak=1TTGR.3.MAV8T)」の詳細を確認

◇「円定期預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/yen_teiki.html?intcid=yen_snavi_06)」の詳細を確認

＜ご注意事項＞

・本キャンペーン特典の受取には、キャンペーン期間内に当社口座開設が完了していることが条件となります。

・当社の「サービス総合約款」に違反する事実が認められると当社が判断した場合には、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・詳細は開始日に公開されるSBI新生銀行のキャンペーンページにてご確認ください。

・当社では法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当すると当社が判断した場合には、本特典の対象外となります。

・その他、不正な方法による申込みであると認められる場合は、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・本特典の内容及び期間につきまして、当社の都合により予告なく変更または終了することがございます。

・特典付与時に口座を解約済み、または解約手続き中の方は、本キャンペーンの対象外となります。

＜円預金一般について＞

・金利は税引前であり、利息は源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。

・税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。

・円定期預金について、満期日以降は円普通預金店頭表示金利が適用されます。

・本預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書を必ずご確認ください。

以上

（SBI VCトレード株式会社）

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

当社の取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款 」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

商号 ： SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業： 関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ： 関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業： 関東財務局長 第00001号

加入協会 ： 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）