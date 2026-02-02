一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

世界16都市に展開し、イノベーションを加速させる多様なプログラムを提供するグローバル・エコシステム・アクティベーターであるVenture Cafe Tokyo（所在地：東京都港区、エグゼクティブ・ディレクター：小村 隆祐）は、日本国内における活動基盤をさらに強化するための新体制として「Venture Cafe Japan」を発足いたします。



Venture Cafe Tokyoは2018年の活動開始以来、東京をメインにTsukuba、Nagoya、Gifu、Osaka、Yokohamaなど国内複数地域で活動を展開してきました。また、2024年には東京に次いでアジアで２拠点目となるVenture Cafe Fukuokaが始動。福岡をアジアと世界をつなぐイノベーション・ハブとして位置づけた取り組みを推進しています。

今回のVenture Cafe Japanの発足により、運営ノウハウの共有化を図り、よりインパクトのあるプログラムの共同設計などを実現。さらに、姉妹組織であるVenture Cafe Global Institute（所在地：ボストン、General Manager：Nathan Plummer）とともに、日本のスタートアップエコシステムのグローバル展開を包括的にサポート。日本全体としての戦略設計・価値創出を加速していきます。



※「Venture Cafe Japan」は新法人の設立ではなく、日本国内運営を統合的に推進する体制の名称となります。

■ Venture Cafe Japan発足による主なメリット- 国内におけるシームレスな連携の実現- Venture Cafe Global Instituteとのコネクト強化によるグローバル展開の加速- よりインパクトのあるプログラムの共同設計・実施- 運営ノウハウの共有と高度化、効率化- 各拠点のネットワークを掛け合わせた新たなスポンサーシップ設計■ Message from Venture Cafe Tokyo Executive Director：小村 隆祐

Venture Cafeは、ネットワーク効果によって価値が拡張するプラットフォームです。Venture Cafe Japanの発足により、各拠点のネットワークをより密に連携させ、エコシステム間での人材・情報の流動を促進することで、各地域のエコシステムの発展に貢献していきます。さらにはVenture Cafe Global Instituteと連携しながら、アジアおよびグローバルとの連携強化へと展開していくことを目指します。

■ Message from Venture Cafe Fukuoka Director：松尾 雄介

点から線、そして面へ。 福岡と全国のイノベーティブな地域が、Venture Cafe Japan を通じて“Connect”することで、アジアの玄関口・福岡から、日本全体の未来を切り拓く挑戦を加速させてまいります。

■ Venture Cafe Tokyo について

Venture Cafe Tokyoは、” Connecting Innovators To Make Things Happen（イノベーター同士を結びつけて何かを起こす） ”をミッションに、起業家や投資家など多様なイノベーターが集まり、社会に対してイノベーションを生み出すコミュニティです。2010年に米・ボストンで設立されたCICの姉妹組織「Venture Cafe」のアジア初拠点として、2018年3月に日本での活動を開始。バブソン大学（米・ボストン）で教鞭を取る山川 恭弘准教授と、卒業生でもある代表理事小村 隆祐のリーダーシップのもと、国内最大のイノベーション促進/交流プログラムを東京・つくば・名古屋・岐阜・立命館大学大阪いばらきキャンパス・横浜において展開しています。



Venture Cafe Tokyoが国内で提供しているプログラムは以下からご覧いただけます：

・THURSDAY GATHERING(https://venturecafetokyo.org/programs/thursday-gathering/)（TOKYO）

・TSUKUBA CONNECT(https://venturecafetokyo.org/programs/tsukuba-connect/)

・NAGOYA CONNECT(https://venturecafetokyo.org/programs/nagoya-connect/)

・GIFU IGNITE(https://venturecafetokyo.org/programs/gifu-ignite/)

・OIC CONNECT(https://venturecafetokyo.org/programs/oic-connect/)

・YOKOHAMA CONNECT(https://venturecafe-yokohamaconnect.org/)

■ Venture Cafe Fukuoka について

東京に次ぐアジア2拠点目として2024年11月にスタート。毎週木曜日に、どなたでも無料で自由に参加可能な「Thursday Gathering」を開催し、スタートアップや企業、行政、教育機関など、セクターを超えた交流を促進しています。また、福岡をアジアと世界をつなぐイノベーション・ハブとして位置づけた活動を展開しています。

Web: https://venturecafefukuoka.org/

■ Venture Cafe Global Instituteについて

世界中のイノベーション・エコシステムの活性化を目指し、インパクトのあるプログラム、スペース、ストーリーテリング、そして幅広いイノベーションへの関与を通じて、「イノベーター同士を結びつけて何かを起こすイノベーターを繋ぎ、物事を実現する」ことを使命としています。

Web: https://venturecafeglobal.org/