「AsIs(アズイズ)」所属「WHITE LINE」、新アイドルグループオーディションを開催

株式会社AEGIS GROUP左から南世菜・山城虹奏・桃井美月（AsIs）

2024年3月のデビュー以来、その独自の世界観で多方面から注目を集める7人組アイドルグループ「AsIs」を世に送り出した「ななむぎ」が手掛ける、待望の第2弾アイドルオーディション開催。



変わりたいと思うことの何が悪い。

変わりたいと思うその気持ちに理由なんていらない。

私たちは、あなたの”変わりたい”の

一番の理解者でありたい。

「未来を変えるのは、君だ。」

特設サイト

https://hakusen-official.jp/audition/01/

応募期間

2026年2月1日(日)～2026年3月8日(日)

応募資格

・満15歳～満22歳までの女性

・特定の芸能事務所やプロダクションに所属していない方

・都内での活動（レッスンおよびライブ等）に支障がない方

・審査過程において各メディア（SNS、Web、YouTube、その他の媒体）への出演が可能な方

※未成年の方は必ず保護者の同意を得たうえでご応募ください

プロデューサー・ななむぎよりメッセージ

ななむぎ（プロデューサー）「変わりたい」から「変わる」へ

今回のオーディションでは、「変わりたい」と言えなかった子が、“変わる”ための一歩を踏み出し、理想の自分を見つけていく物語を見てみたいと思っています。

その姿を見た誰かが、自分自身の“変わる”きっかけを掴んでくれたら嬉しいです。

AsIsとは、姉妹という関係性ではなく、同志として。

共に成長し、自分たちの音楽で何を変えられるのかを考えながら、

一緒にこの場所を盛り上げていきたいと思っています。

AsIsプロフィール

(C)AsIs

ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。

HP：https://asis-official.com/

X：https://twitter.com/AsIs_OFC

YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_

Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial

【会社概要】

会社名：株式会社AEGIS GROUP

代表取締役：和田侑也

設立：2018年7月

事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作

WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/

AsIs公式サイト：https://asis-official.com/



