「AsIs(アズイズ)」所属「WHITE LINE」、新アイドルグループオーディションを開催
左から南世菜・山城虹奏・桃井美月（AsIs）
2024年3月のデビュー以来、その独自の世界観で多方面から注目を集める7人組アイドルグループ「AsIs」を世に送り出した「ななむぎ」が手掛ける、待望の第2弾アイドルオーディション開催。
変わりたいと思うことの何が悪い。
変わりたいと思うその気持ちに理由なんていらない。
私たちは、あなたの”変わりたい”の
一番の理解者でありたい。
「未来を変えるのは、君だ。」
特設サイト
https://hakusen-official.jp/audition/01/
応募期間
2026年2月1日(日)～2026年3月8日(日)
応募資格
・満15歳～満22歳までの女性
・特定の芸能事務所やプロダクションに所属していない方
・都内での活動（レッスンおよびライブ等）に支障がない方
・審査過程において各メディア（SNS、Web、YouTube、その他の媒体）への出演が可能な方
※未成年の方は必ず保護者の同意を得たうえでご応募ください
プロデューサー・ななむぎよりメッセージ
ななむぎ（プロデューサー）
「変わりたい」から「変わる」へ
今回のオーディションでは、「変わりたい」と言えなかった子が、“変わる”ための一歩を踏み出し、理想の自分を見つけていく物語を見てみたいと思っています。
その姿を見た誰かが、自分自身の“変わる”きっかけを掴んでくれたら嬉しいです。
AsIsとは、姉妹という関係性ではなく、同志として。
共に成長し、自分たちの音楽で何を変えられるのかを考えながら、
一緒にこの場所を盛り上げていきたいと思っています。
AsIsプロフィール
ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。
HP：https://asis-official.com/
X：https://twitter.com/AsIs_OFC
YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_
Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/
TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial
【会社概要】
会社名：株式会社AEGIS GROUP
代表取締役：和田侑也
設立：2018年7月
事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作
WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/
AsIs公式サイト：https://asis-official.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp
※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。