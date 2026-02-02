にじさんじ8周年グッズ『にじさんじ 8th Anniversary』発売を記念した広告が2026年2月2日(月)より掲出開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、にじさんじ8周年グッズ『にじさんじ 8th Anniversary』発売を記念したビジョン広告を、2026年2月2日(月)より掲出することをお知らせいたします。

にじさんじ8周年記念広告が、2026年2月2日(月)から6都市に登場！

2026年2月2日(月)より「にじさんじ」8周年記念グッズの衣装に身を包んだライバー40名が登場する広告を、6都市にて掲出いたします。本広告は2026年2月8日(日)までの掲出予定となります。

近くにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

掲出概要

■掲載期間

2026年2月2日(月)～2026年2月8日(日)

■掲載場所

▼東京

・池袋ヒットビジョン ほか

▼大阪

JR西日本 / 大阪駅デジタルサイネージ御堂筋口

▼名古屋

JR東海 / JR名古屋駅デジタルスクエア

▼札幌

さっぽろ地下街 / HILOSHIビジョン

▼福岡

西鉄 / 西鉄福岡(天神)駅デジタル・アドビュー

▼仙台

JR東日本 / JR仙台駅杜の陽だまりガレリア（東西自由通路）エスパルビジョン

【ご注意事項】

※本件に関して、駅や駅員ならびに周辺ビルや店舗、媒体元へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧の際は、安全に注意し交通の妨げにならないようよろしくお願いいたします。

※駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。

※改札を通る際は入場券や切符をお買い求めください。

※大勢の人が集まってしまい、駅業務や駅利用者様等に対して支障が出る場合、掲出期間中でも掲出を中止する場合がございます。

【お問い合わせ】

広告についてのお問い合わせは、ANYCOLOR株式会社コーポレートサイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。

https://www.anycolor.co.jp/contact

「にじさんじ 8th Anniversary」をはじめとしたグッズは2026年2月3日(火)12:00より販売開始！

2026年2月3日(火)12:00よりにじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて、新グッズの販売を開始いたします。

販売ラインナップは、「にじさんじ 8th Anniversary」「Standard Goods Vol.7」「にじさんじぷち2026」「共通衣装3Dグッズ Vol.3」「にじぱぺっと 共通衣装シリーズ」「にじさんじ 8th with cake！」「にじさんじ8周年記念ぬい」となっております。

また2026年2月3日(火)12:00～2026年2月8日(日)23:59の間、にじさんじオフィシャルストアでは送料負担キャンペーンを実施いたします。

詳しくはにじさんじ8周年記念特設サイトをご確認ください。

■にじさんじ8周年記念特設サイト

https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじさんじ8周年

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸