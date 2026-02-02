メゾンジブレー 江森宏之シェフによる新作メニューを発表する試食会で、青森県産スチューベン、ゼネラル・レクラークを使ったスイーツがお披露目されました。

株式会社 食文化

グルメ・生鮮食品のECサイト「うまいもんドットコム」などを運営する株式会社 食文化（本社：東京都港区東麻布、代表取締役：萩原 章史）は、人気の特集「名店の味」等で連携するシェフとともに、地域食材を活かしたスイーツ・総菜・加工品の開発を通じて食材の新たな価値を引き出し、地域の魅力を「商品」として発信することで地域ブランディングに取り組んでいます。

この度は青森県と連携し、青森県産果実の魅力を広く発信する取り組みの一環として、「スチューベン」および「ゼネラル・レクラーク」を使用したスイーツの試食会を2026年１月20日に開催いたしました。

人気パティスリー「メゾンジブレー」オーナーシェフ・江森宏之氏と連携。

本取り組みでは、中央林間のパティスリー「メゾンジブレー」オーナーシェフ・江森宏之氏と連携。江森シェフは生産者とのつながりを重視し、全国200軒の生産者から取り寄せた果実を用いた菓子づくりで知られます。産地ごとに異なる旬のフルーツの香り・酸・食感を生かし、地域の魅力をスイーツとして発信しています。

青森県はりんごを始め、ぶどう、洋梨、さくらんぼなど多彩な果実の一大産地。

西洋梨「ゼネラル・レクラーク」黒ぶどう「スチューベン」

青森県産の果実の新たな表現に挑戦します。今回の取り組みでは、県を代表する黒ぶどう「スチューベン」と、西洋梨「ゼネラル・レクラーク」に焦点を当てながらも、青森県産果実全体の認知向上を目的とした情報発信を行っています。

１月20日の試食会で紹介したスイーツのメニューの一部です。

ゼネラル・レクラークのジェラートスチューベンのジェラート- ゼネラル・レクラークのジェラート

完熟したゼネラル・レクラークをシロップ漬けにし、その果肉感と香りを生かしてジェラートに仕立てました。口に含んだ瞬間はもちろん、溶けていく過程で立ち上る芳香と、なめらかな舌触りが、生果を味わっているかのような感覚をもたらします。

- スチューベンのジェラート

果皮や種に含まれる香りやエキスまで丁寧に抽出し、スチューベン本来の味わいを凝縮。甘酸っぱさと華やかな香りが際立つ、ぶどうの個性を表現したジェラートです。

これらのジェラートは現在、メゾンジブレーの店頭にて楽しめます。

看板商品や新作スイーツへの展開を予定しています。

試食会ではジェラートのほか、メゾンジブレーの看板商品である「果物ゼリー フルフルジブレー」に、ゼネラル・レクラークやスチューベンを使用した新作も紹介されました。

さらに、青森県が誇る高級さくらんぼ「ジュノハート」を使ったバターサンドやチーズケーキなど、複数のスイーツを開発。これらの商品は来期、株式会社 食文化のオンラインサイトにて販売を予定しています。

