株式会社ブルズ、モデル / tefutefu クリエイティブディレクター・森 星のYouTubeチャンネル運営において株式会社Crossoverと業務提携。コンテンツ制作とビジネス展開をバックアップ

動画制作・SNSマーケティング支援を展開する株式会社ブルズ（本社：東京都港区、代表取締役：大野 将史）は、株式会社Crossover（本社：東京都港区、代表取締役：Keisei Chen）と連携し、株式会社Crossover所属のモデル / tefutefu クリエイティブディレクター・森 星のYouTube公式チャンネル「Hikari Mori」の企画制作支援を開始したことをお知らせいたします。

森 星が持つ独自の感性やライフスタイルを、ブルズの専門的なクリエイティブチームがサポートすることで、動画コンテンツとしての魅力をさらに引き出します。

視聴者にとってより深く、楽しめる体験を提供し、チャンネルのさらなる活性化を目指します。

チャンネル『Hikari Mori』

URL：https://www.youtube.com/@Hikari_Mori

今後、YouTubeを起点とした様々な新企画や、これまで以上にバリエーション豊かなコンテンツ展開を予定しています。森星の新しい一面や、彼女ならではの視点で切り取るファッション、ライフスタイル、カルチャーなどの企画を構想しております。

「こんな企画見たい！」など視聴者の皆さんからのコメントもお待ちしております。

森 星さんのYouTubeチャンネルをぜひお楽しみください。

森 星からのメッセージ

モデルのお仕事と並行して、2021年から始動した日本美学を世界に発信するtefutefuを立ち上げたり、日本の伝統建築を購入・改築するなど、新たな吸収をする時間を費やしていました。

最近、今までYouTubeを見てくださっていた方々からお声をいただく機会が偶然にも増えて、パーソナルな部分、最近の考え方や美学など、生きる楽しさや生きる知恵を言葉にしたり、映像にすることで共有していきたいなと思うきっかけになり、再出発をしようと思いました。

愛してやまない生活のものや、旅先のVlog、改築中の古民家を通して日本の美意識、日本の建築にまつわる技術や素材など、色々な角度で話して行きたいと思っています。

新しいチームと一緒に、今まで見せられなかった新しい一面を発信していくので、楽しみにしていてください！

森 星プロフィール

森 星

1992年生まれ。東京都出身。資生堂やブルガリのブランドアンバサダーに就任や国内外の主要雑誌やキャンペーン、メットガラなどの国際的イベントや、パリ、ミラノ、ニューヨークといった世界の主要なファッションウィークにも参加するなどファッション業界での活躍に加え、日本の伝統文化を世界に発信する株式会社tefutefuの共同創業者であり、NPO法人プラン・インターナショナル・ジャパンのアンバサダーも務める。2022年にはブルガリアウローラアワード及びフィガロジャポンBWAアワードをそれぞれ受賞。2024年に「Forbes JAPAN CULTURE-PRENEURS」を受賞。

事務所HP：https://crossovertokyo.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@Hikari_Mori

Instagram：https://www.instagram.com/hikari/

[YouTubeのお仕事のご依頼の連絡先] morihikari.info@bullz.jp

[その他お仕事のご依頼の連絡先] contact@crossovertokyo.com

株式会社ブルズについて

“少し先を、少し先に”を企業理念に掲げ、世の中を前進させるために何かを成し遂げようとしている人々の課題を、動画・SNSを軸としたアプローチで課題解決する動画プロフェッショナルファーム。

企業のYouTube公式チャンネルの運営やYouTube番組の企画制作、広告CM制作、モデル・インフルエンサーのマネージメント、動画制作のインハウス支援など動画・SNSに関わる事業を主に展開しています。

https://bullz.jp/