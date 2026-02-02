着物文化を″未来へ″――「着物ドレスアーティストコレクション」横浜にて開催決定

一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会

一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会（代表理事：桐山 佐緒里）は、2026年3月1日（日）、横浜YTJホールにて「着物ドレスアーティストコレクション」を開催いたします。

本イベントは、日本の伝統である"着物"を現代的なドレスという新たな命を吹き込み、新しい文化価値として世界へ発信するショーとして企画されたものです。当日は全国から集まる着物ドレスアーティストたちが、独自のクリエイションを披露します。また会場に加え、オンラインライブ配信も実施し、国内外から視聴が可能です。

副題である「伝統を受け継ぎ、そして超えていく」には、家族から受け継がれた着物を大切に守りながらも、固定概念にとらわれない自由な表現で新しい文化を創り出していきたい――という想いが込められています。着物の価値を未来へとつなぐ、挑戦と創造のステージです。

■ 開催概要

名称：着物ドレスアーティストコレクション ～伝統を受け継ぎ、そして超えていく～

開催日：2026年3月1日（日）

会場：横浜YTJホール（神奈川県横浜市）

時間：【開場】 14:00

【開演】 14:30

【終演予定】17:00

形式：会場観覧およびオンライン配信

主催：一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会

運営：一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会

■ チケット情報

販売開始：2025年12月1日（日）9:00～

申込方法：LivePocket

会場観覧チケット https://livepocket.jp/e/h-9t0utteh

オンラインチケット https://livepocket.jp/e/jw9ib

● 会場観覧チケット

一般 ：4,980円

小学生以下：2,980円

● オンライン視聴チケット

2,980円（アーカイブ配信あり）

※一般観覧チケットもオンライン配信チケットも引き続き販売しています！！

■ 主なプログラム

▶ 受講生によるランウェイショー

全国から集まった着物ドレスアーティスト養成講座の受講生・卒業生が、習得した技術を披露。

「歩く人」も「着せる人」も主役となる、技術と表現の共創ステージ。一般応募のモデルたちと共に、伝統の新しい姿を鮮やかに描き出します。

▶ 着物ドレス×フラダンス

ハワイの伝統舞踊フラダンスと着物ドレスの融合。

流動的なドレープと優雅な動きが織りなす、異文化コラボレーション。

▶ 「着物で世界の民族衣装を表現」クリエイティブステージ

着物を切らずに、世界各国の民族衣装をイメージしたドレススタイルを表現。

日本の伝統技術で世界をつなぐ、革新的な試み。

▶ ニューヨーク・カーネギーホールで披露された着物ドレス×百人一首舞 再演

2025年 ニューヨーク・カーネギーホール「KAJIKI’s Show 花と芸術の祭典」で大絶賛を博したメインプログラム。

▶ 着物ドレス×フラメンコ

スペインの伝統芸能フラメンコとのコラボレーション。着物の優美さとフラメンコの情熱的な鼓動が共鳴し、新たな美の境地へ。

■ 3つのみどころ

1. "歩く人"も"着せる人"も主役

モデルだけでなく、着付・演出を手がけるチームにも焦点を当てます。技術と表現の共創プロセスを可視化し、「魅せる人」と「支える人」の境界を超えた舞台を創出。この舞台は、本講座が目指す**「技術を習得した受講生が、次なるステージで自ら輝く」**という願いを形にしたものです。自分で着こなす喜びを知り、さらにその技術を誰かへ手渡せるプロフェッショナルとして、受講生一人ひとりが表現者となって活躍する場を創出します。

2. ハイブリッド開催で文化の入口を広げる

来場観覧に加え、オンライン配信は人数無制限。地理的制約を超え、国内外から和のクリエイションにアクセスできる仕組みを整えました。養成講座自体もオンラインレッスンを導入しており、「全国どこでも学べる」という理念を実践しています。

3. ドキュメンタリー型アーカイブ

舞台裏の密着撮影を予定。制作や学びのプロセスまで記録し、後日公開予定です。「なぜこの表現が生まれたのか」「どのように技術を習得したのか」「初めての舞台への挑戦」までをお伝えします。

■ 主催者コメント

カーネギーホールでの経験をきっかけに、受講生が地元でイベントを企画したり、作品発表に挑戦したりと、目に見える変化が次々に生まれました。

本コレクションは、その勢いに確かな舞台を用意し、『観られる経験』から『選ばれる人材』へと踏み出す"お披露目の場"です。

着物ドレスアーティストは、着物を切らずに、帯や紐の結び方だけでドレスのような表情を生み出す技術です。私自身、着付師として8年、年間約200件の着付けを手がけてきましたが、この技術は伝統を尊重しながら、現代のライフスタイルに寄り添う新たな和装の形です。

ソウルでのSUPER INFLUENCER AWARDS 2024、ニューヨーク・カーネギーホールでの『KAJIKI’s Show 花と芸術の祭典』と、海外での公演を経て、日本の和文化が世界で求められていることを実感しました。

今回の横浜公演では、受講生たちの成長の軌跡を、ぜひ多くの方に目撃していただきたいと思います。

来場でもオンラインでも、今の"和のクリエイション"をぜひ体感してください。

―― 桐山 佐緒里

一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会 代表理事

国際親善アーティスト認定

日米国際親善文化大使認定

■ 着物ドレスアーティストとは

着物を一切切らずに、帯や紐の結び方、布の使い方だけでドレスのようなシルエットを生み出す革新的な着付け技術です。

特徴：

・ 着物を切らないため、元の状態に戻せる

・ 洋装感覚で着られる自由度の高さ

・ 結婚式のお色直し、ダンスショー、演奏会、七五三、還暦祝い、海外パーティーなど多様なシーンで活躍

・ 伝統を守りながら革新する姿勢

・ 国内外で評価される技術

養成講座：

・3ヶ月で資格取得可能

・オンラインレッスンで全国どこからでも学べる

・50本以上の動画教材 認定試験

・合格者には指導権利を授与

■ カーネギーホール公演から生まれた変化

2025年のニューヨーク・カーネギーホール公演「KAJIKI’s Show 花と芸術の祭典」参加後、受講生の間で以下のような動きが生まれました。

・ 地域の祭りや文化イベントでの着物ドレス披露

・ 自主的な勉強会・練習会の開催

・ SNSでの作品発表による認知拡大

・ 着付け講師としての活動開始

・ 結婚式やパーティーでの着付け依頼増加

本コレクションは、こうした自発的な動きを後押しし、「学びの場」から「発表の場」「選ばれる場」へとステージを上げる機会として位置づけています。

■ファウンダープロフィール

桐山 佐緒里

2024年８月 SUPER INFLUENCER AWARDS 2024 着付け担当(ソウル）

2024年10月 カーネギーホール公演 花と芸術の祭典

第12回 Kajiki’s Show出演 (ニューヨーク）

国際親善アーティスト認定

2025年3月 ホノルルフェスティバル出演（ハワイ）

日米国際親善文化大使認定

2025年5月 大阪万博 わびすた 着付け担当

カンヌ国際映画祭イベント着付け担当（カンヌ）

一般社団法人国際着物ドレスアーティスト協会設立

2025年10月 カーネギーホール公演 花と芸術の祭典

第13回 Kajiki’s Show 出演 (ニューヨーク）

2025年11月 Beyond The ONE Bangkok大会 着付け担当

2025年12月 上映映画「花ひらく」 着付け担当

2025年12月 養成講座修了生 約300名

