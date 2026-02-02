長岡京病院 2月21日（土）、骨粗鬆症に関するセミナーを開催！「人生100年時代、元気に歩き続ける秘訣」とは

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役:中川隆太郎、以下「当社」）の提携医療機関である、医療法人総心会 長岡京病院 （所在地：京都府長岡京市、理事長：水黒知行、以下「当院」）は、2月21日（土）に骨粗鬆症に関するセミナーを開催することをお知らせいたします。

当院のセミナーは、2023年6月より定期的に開催しており、ご好評をいただいております。特にコロナ禍以降は、医療や健康への意識が高まっている状況の中、当院では地域の皆様へ専門家による正しい知識をご提供すべく当セミナーを開催しております。第18回目となります今回は、当院の整形外科・脊椎脊髄外科医で診察を担当しております福原大祐医師が「人生100年時代、元気に歩き続ける秘訣」をテーマに、骨粗鬆症や脊椎内視鏡手術についてお話をいたします。

当院では、今年度より整形外科の診察を開始しており、整形外科セミナーにもたくさんの方にご参加いただいております。土曜日の午前中に開催いたしますので、平日はご参加が難しい方もぜひお越しください。骨粗鬆症でお悩みの方や症状が気になっている方、ご家族の健康について関心をお持ちの方など、どなたでもご参加いただけます。当日は質疑応答の時間も設けており、参加者の皆様からのご質問にその場でお答えいたします。





長岡京病院について

当院は、1980年の開設以降、「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という理念の下、地域に密着した医療提供をしてまいりました。風邪・インフルエンザ・日常的な外傷や肛門手術など発症頻度の高い疾患、糖尿病・生活習慣病のみならず、パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病や会陰裂傷後の診療にも注力して診療に当たっております。特に会陰裂傷に伴う直腸膣瘻の手術は全国で高い症例実績があり、全国各地から患者様が来院されております。2025年からは、新たに整形外科・脊椎（せぼね）の診療も開始いたしました。 これにより、さらに地域住民の皆様の幅広い医療ニーズにお応えできるよう努めてまいります。









▶ セミナー概要

テーマ：「人生100年時代、元気に歩き続ける秘訣」～骨粗鬆症から脊椎内視鏡手術まで～

登 壇 者：

福原 大祐（ふくはら だいすけ）医師

長岡京病院 整形外科

開催日時：

2026年2月21日（土）10:00‐11:00

（開場 9:30）

開催場所：

長岡京病院 1階 会議室

〒617-0824京都府長岡京市天神1丁目20-10

福原大祐医師

●お申込み方法

１.お電話にて申し込み 075-955-1151 (担当・医事課)

２.メールフォームから申し込み

https://forms.gle/Um1EFtXsyggdHCK78

（右のQRから読み込んでお申し込みいただけます）

▶ 前回のセミナーの様子をご紹介（2026年1月開催）

1月に開催いたしました認知症に関するセミナーでは、当院の脳神経内科・齊ノ内信医師が「血管の健康」と「脳の守り方」をテーマに登壇いたしました。

本セミナーは募集開始からわずか数日で満席となり、急遽追加募集を行うなど、開催前から非常に高い関心が寄せられました。当日は40名を超える方々にご参加いただき、会場は熱気に包まれました。

セミナー終了後も、熱心に質問に訪れる参加者もおり、地域住民の皆様の健康意識の高さがうかがえる、非常に実りある時間となりました。

1月のセミナーの様子〈医療法人 総心会 長岡京病院〉

所 在 地：京都府長岡京市天神1丁目20-10

診療科目：内科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・外科・消化器外科・肛門外科・リハビリテーション科・放射線科

病 床 数：一般病床 97床

U R L：https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/









〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。経営理念「革新的な医療サービスの創造」、ミッション「医療サービスで健康価値の向上に寄与し社会に貢献していく。Cure（治癒・治療）中心の医療サービスから、ヘルスケア中心の予防医療サービスの推進」のもと、医療機関の「最適化」を医療従事者とともに追求し、その変革に向けたメディカルサポート、メディカルキャリア、メディカルマーケティングを中心としたソリューションの提供を行っています。医療ニーズにおける社会的価値のあるサービスを創造・提供することで、医療を生活の中心とした「革新的な医療サービスの創造」というビジョンの実現を目指します。







〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/