NOK、福島ユナイテッドFC ユニフォームパートナーシップ5年目継続 スポーツを通じて福島の地域活性化と次世代育成を支援

NOK株式会社

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、株式会社AC福島ユナイテッド(本社：福島県福島市、代表取締役社長 鈴木 勇人、以下「福島ユナイテッドFC」)と「2026年特別シーズン（明治安田J2・J3百年構想リーグ）」のユニフォームパートナー継続を決定いたしました。ユニフォームパートナー契約は今シーズンで5年目となり、NOKのロゴがユニフォームの鎖骨箇所に入ります。

福島ユナイテッドFC 2026特別シーズン ユニフォーム デザイン画 (C)Fukushima United FC

ＮＯＫにとって福島県は、国内トップシェアを持つオイルシールの重要な生産拠点であり、長年にわたり事業活動を展開してきた地域です。2026年4月1日には、生産会社を再編した「NOK東北株式会社」を設立し、これまで培ってきた地域との関係を礎に、生産体制のさらなる強化を図ります。

地域に根差した事業活動を行う中で、2018年より福島ユナイテッドFCの支援を継続し、地域振興や次世代育成に取り組んでいます。サッカーを通じて子どもたちが福島に親しみを持つ機会を創出するとともに、クラブと地域が一体となった活動を推進することで、地域の活性化に貢献していきます。

■福島ユナイテッドFCについて

・所属：J３リーグ

・ホームタウン：福島市、会津若松市、伊達市、国見町、桑折町、川俣町を中心とする福島県

・URL：https://fufc.jp/

■NOK福島事業場 概要

・所在地：福島県福島市永井川字続堀8番地

・設立：1968年

・取扱品目：回転シール、往復・揺動シール他

■NOK東北株式会社 概要

・本店所在地：福島県福島市永井川続堀8

・設立：2026年4月1日

・従業員数：3,702名

・統合する組織・会社：NOK株式会社 オイルシール事業部 製造部門・間接部門（一部）、

二本松NOK株式会社、NOKメタル株式会社、TSK株式会社、

東北シール工業株式会社、三春工業株式会社、宮城NOK株式会社

■2026特別シーズン契約概要

・契約カテゴリー：オフィシャルクラブパートナー

・ロゴ掲出：ユニフォーム鎖骨部分

・主な施策：１.「NOKスペシャルマッチ」の開催 ※詳細は決定次第お知らせいたします

２.サッカー教室の開催

３.NOK福島事業場の体育館を練習場所として福島ユナイテッドFCサッカースクールへ貸与

2025年スポンサーマッチの模様(C)Fukushima United FC

【リリースに関するお問い合わせ】

NOK株式会社 CEOオフィス コーポレートアフェアーズ コーポレートコミュニケーション部

TEL：03‐5405‐6372 Mail：mb_nok_corporate_affairs＠jp.nokgrp.com

■ NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。